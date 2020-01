Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Vasile cel Mare”, Baia Mare

Duminică, 26 ianuarie 2020, duminica lui Zaheu, din încredinţarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în subsolul bisericii „Sfântul Vasile cel Mare” din Baia Mare, cu ocazia hramului, preot paroh Mircea Vasile Dărăban.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a fost alcătuit din Pr. Fabian Coroian, protoiereul de Baia Mare, Pr. Mircea Vasile Dărăban, paroh, Pr. Teodor Balaj, pensionar, arhidiaconii Gherasim Nap şi Dumitru Botiş, inspector social-filantropic şi misionar.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bisericii, dirijat de profesoara Ileana Dărăban, preoteasa părintelui paroh.

Între credincioşii care au umplut până la refuz subsolul bisericii s-a aflat primarul Cătălin Cherecheş al Băii Mari, membru în Adunarea Naţională Bisericească, care este un important sprijinitor al acestei biserici, care se află în stadiul de pictură, el frecventând des acest sfânt locaş de închinare.

Cuvântul de învăţătură

La momentul pricesnei, Prea­sfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a rostit un vast cuvânt de învăţătură despre importanţa frecventării bisericii, unde ne întâlnim cu Hristos Domnul, la Sfânta Liturghie, care este cea mai complexă rugăciune pe care o avem în slujirea sacerdotală, cea mai cuprinzătoare şi cea mai profundă, în care ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnului Hristos:

„Ziua de astăzi nu este altceva decât o mare bucurie liturgică la care Dumnezeu ne-a făcut părtaşi pe fiecare dintre noi şi am venit şi astăzi, aşa cum am venit în fiecare zi de sărbătoare, la ospăţul Stăpânului, pentru că mersul la biserică nu este doar o tradiţie, că aşa ne-au spus părinţii noştri, ci este o chemare din adâncul fiinţei noastre, la care Dumnezeu ne pofteşte la lo­cul întâlnirii cu Hristos, pentru că biserica este foişorul cel de taină”, a spus Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

Ierarhul s-a oprit, apoi, cu cuvântul Preasfinţiei Sale asupra Evangheliei duminicii, a lui Zaheu vameşul, spunând credincioşilor:

„În persoana lui Zaheu vameşul ne vedem pe fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi putem să fim, la un moment dat, Zaheu vameşul. Fiecare dintre noi, privind în adâncul fiinţei noastre şi în viaţa noastră de zi cu zi, sub multe chipuri şi sub multe forme, putem să supărăm pe fraţii noştri, pe cei apropiaţi ai noştri, pe cei dragi ai noştri, pe membrii familiei, pe colegii de serviciu etc. Sub diferite forme putem să greşim şi să-i supărăm, pentru că poţi să superi pe cineva şi cu cuvîntul, precum poţi să-l superi şi cu o privire. De aceea, trebuie să recunoaştem în faţa lui Dumnezeu că suntem şi noi păcătoşi, iar în momentul în care recunoaştem că suntem păcătoşi, să-I cerem lui Dumnezeu să intre în casa sufletului nostru. Important este că în viaţa fiecăruia dintre noi există un punct zero, când trebuie să ne oprim cu fărădelegile şi cu păcatele şi cu răutăţile care pun stăpânire pe fiinţa noastră, pentru că suntem oameni trăitori în lume şi suntem supuşi păcatului. Există acest punct zero al conştiinţei noastre, când, ca fiul risipitor, trebuie să conştientizăm că aşa nu se mai poate. Cu multă dragoste şi cu multă credinţă în Dumnezeu trebuie să ne lucrăm mântuirea în fiecare zi. Să dăm prioritate vieţii duhovniceşti, a comuniunii cu Hristos, pentru că fără de Hristos şi fără Dumnezeu nu putem să facem absolut nimic, oricât de puternici am fi şi oricât de bogaţi, pentru că bogăţia nu-ţi oferă şi o linişte sufletească. Adevăratul om avut este cel care este bogat în Dumnezeu, care are o credinţă nestrămutată în Dumnezeu, care iubeşte pe Dumnezeu şi pe semenul său”, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Timotei Sătmăreanul.

Cuvântul părintelui paroh

Părintele paroh Mircea Vasile Dărăban a adus mulţumiri Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin pentru grija pe care o poartă faţă de această biserică, Preasfinţitului Părinte Timotei Sătmăreanul pentru slujire, credincioşilor prezenţi, pentră că au umplut până la refuz biserica, creând o comuniune duhovnicească deosebită, care s-a simţit în privirile şi trăirea lor, dând şi răspunsurile la Sfânta Liturghie împreună cu corul.

Părintele paroh a dăruit Preasfinţitului Părinte Timotei Sătmăreanul o Sfântă Cruce de binecuvântare drept amintire pentru prezenţa pentru prima dată în mijlocul credincioşilor şi pentru slujire.

***

Parohia „Sfântul Vasile cel Mare” din cartierul Motorului din Baia Mare este de dată recentă. A luat fiinţă în 3 martie 2000, prin rearondarea parohiilor băimărene şi înfiinţarea altora noi. Piatra de temelie a fost sfinţită de vrednicul de pomenire Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian în 19 noiembrie 2000, iar în 18 decembrie 2005 Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a târnosit biserica de la primul nivel. În prezent, biserica este tencuită şi pictată până la nivelul balcoanelor.