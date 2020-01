Discuţii aprinse pe fond… funciar

Problemele de fond funciar au fost readuse în actualitate de secretarii unităţilor administrativ-teritoriale din Maramureş la prima întâlnire cu noul reprezentant al Guvernului în teritoriu, Nicolae Ungur. Întâlnirea de ieri, 27 ianuarie, s-a dovedit a fi una “furtunoasă”, ceea ce i-a determinat pe participanţi să constate că “domnule prefect, cred că sunteţi şocat să auziţi atâtea probleme”. Prefectul de Maramureş a recunoscut că nu s-a simţit deloc confortabil la şedinţă, mai ales că nu a putut veni cu soluţii imediate la sincopele semnalate în administraţia locală. Prin urmare, reprezentantul Guvernului în teritoriu a promis întâlniri lunare, faţă în faţă cu secretarii primăriilor şi nu în format de videoconferinţă pentru a lua contact direct cu of-urile celor pe care îi reprezintă.

Nereguli la punerile în posesie, reclamate de secretarii primăriilor

Ilegalităţi la aplicarea legii fondului funciar au semnalat secretarii unităţilor administrativ-teritoriale din Maramureş. Secretarul Primăriei Repedea, Pavel Popovici, a semnalat că are 30 de ani vechime în administraţie, dar simte că nu mai face faţă rezolvării cazurilor de punere în posesie. Angajatul din administraţia locală a declarat că este inacceptabil ca pentru un teren forestier să fie eliberat titlul de proprietate în cazul unui composesorat, iar pentru oamenii care aveau sentinţă, nu a fost posibil acest lucru. În plus, secretarul spune că a ajuns să se roage mereu la Ocolul Silvic pentru semnăturile pe documente. Numeroase dosare zac pe rafturi fără să poată fi soluţionate.

“Cu cartea funciară am dovedit şi tot nu am obţinut semnătura de la Ocolul Silvic. În câteva zile, comisia judeţeană a eliberat titlurile de proprietate fără să am posibilitatea de a acţiona în instanţă. Pentru composesorat s-a putut face şi pentru oameni cu sentinţă nu s-a putut face. Am probe. Sunt la Primărie de 30 de ani şi am ajuns să vorbesc singur. Am un dosar pe rol la DNA. Trebuie luată în serios problema. Am 150 de dosare pe fond forestier nesoluţionate. Ocolul Silvic ne-a dat în scris la comisia judeţeană că terenul e liber şi eu aveam dosare şi sentinţe pe acel teren. Nimeni nu mă ia în calcul. Ce să fac? Să fac greva foamei? Am ajuns să mă rog de fiecare pentru semnături. Am probleme cu cetăţenii. Dragi colegi, aveţi grijă la semnături. Voi fi închis, voi fi suspendat din funcţie pentru o semnătură. Trebuie luată în serios problema. Ocolul Silvic nu are o evidenţă pe Legea 18. Vin, marchează terenurile oamenilor şi îi trimit pe oameni la primărie, că acolo e problema. Am făcut copii după titlurile de proprietate să aibă în evidenţă. Nu se mai poate aşa. Trebuie pus punct. S-au dus 3.000 hectare de pădure. Sunt clanuri în spate…Am venit să vă arăt adevărul”, a punctat secretarul Primăriei Repedea.

Atenţie la semnături…

O situaţie similară a fost semnalată şi la Remeţi. Pentru o singură semnătură iscălită pe un proces-verbal de punere în posesie, dosarul a ajuns la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cei de la primărie au semnat documentul pentru punerea în posesie, dar cetăţeanul se consideră acum nedreptăţit. Ocolul Silvic Sighet a pus la dispoziţie un alt amplasament care nu e dorit de persoana respectivă. Mai mult, primăria are un minus de 4 milioane lei pentru că nu a pus în posesie cetăţeanul, sunt penalizări ce se percep pentru fiecare zi de întârziere.

Secretarii primăriilor au mai semnalat că instanţa dă dreptate de multe ori cetăţenilor, fără să fie în cunoştinţă de cauză. Autorităţile maramureşene ridică din umeri şi spun că vor căuta soluţii, dar acestea necesită timp.