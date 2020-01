În Cavnic, din 2021, taxa de întreținere a cimitirelor a fost eliminată

Administrația locală din Cavnic și-a propus să renunțe la taxa specială de întreținere a cimitirelor din oraș.

Asta deoarece mai mulți cetățeni și-au exprimat, în spațiul public, nemulțumirea privind această taxă: „Deoarece am observat în spațiul public că mai multe persoane se declară nemulțumite pentru că trebuie să achite taxa specială, introdusă în anul 2018, pentru întreținerea celor 11 cimitire de pe raza orașului Cavnic, în sumă de 5 lei/persoană/an, am luat decizia de a propune eliminarea acestei taxe începând cu 1 ianuarie 2021. Fac precizarea că, fără aplicarea acestei taxe, Primăria Cavnic nu mai are niciun temei legal de a întreține cele 11 cimitire de pe raza orașului Cavnic. Prin colectarea respectivei taxe, se strângeau la bugetul local circa 20.000 lei, iar cu întreținerea cimitirelor primăria cheltuia de trei ori mai mult” – a spus Vladimir PETRUȚ, primarul din Cavnic.