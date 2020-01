Ședință cu fermierii în fiecare lună

Joia trecută, la sediul Prefecturii județului Maramureș, o sută de fermieri veniți din aproape toate comunele din zona de sud a Maramureșului, dar și cîțiva din zona de nord, au participat la ședința lărgită a Comitetului de Coordonare și Administrare Agricolă Maramureș.

Invitat special a fost Dorel Secară, consilier personal al ministrului Agriculturii, care a expus cele două mari teme ale anului 2020: • proiectul de nouă lege a Camerelor Agricole, aflat în dezbatere parlamentară, dar și în discuție publică între fermieri, cei care vor conduce, administra și beneficia de serviciile oferite de camere; • și Planul Național Strategic (PNS) pentru perioada 2021-2027, prin care vor fi decise subvențiile pe sectoare agricole, culturi, acțiuni, cine și cît va primi ca plăți directe sau indirecte, suma totală fiind de circa 20 miliarde euro.

PNS 2021-2027 se află în discuție cu fermierii din toate județele, în ședințe similare. Temerea este să nu scadă plățile directe, ceea ce se pare că nu se va întîmpla, subvenția va rămîne aceeași, 195 euro/ha din Pilonul I, dar 60% va fi plata de bază, iar 40% va merge către fermierii care aplică scheme ecologice. Deci rămîne o problemă, deoarece fermierii noștri nu se prea silesc să aplice măsurile de protecție a mediului.

• Dorel Secară le-a dat apoi cuvîntul fermierilor din sală. Un crescător de animale din Rona de Jos (nu și-a spus numele) a reclamat faptul că nu-și mai poate adăpa gratuit vitele cu apă din rîu, cum a făcut de cînd se știe, ci trebuie să plătească a sumă forfetară, către Apele Române, pentru apa consumată de ferme din apele de suprafață sau din apele freatice. Fermierul este nemulțumit de această lege și cere abrogarea ei. (I s-a răspuns că a intrat în vigoare din acest an, deci apa trebuie plătită, ca în toată Europa).

Un fermier din Seini, 72 ani, a deplîns concurența neloială la subvenții, căci aceeași subvenție primește și fermierul din Bărăgan precum cel din Maramureș. A arătat că fermierii noștri lucrează cu utilaje vechi de 50 de ani, deci nu face față concurenței cu cei din occident, care au utilaje noi. Tinerii nu vor să lucreze în grajd, miroase a balegă. El are 3 copii, dar toți au școală și nu se întorc la coada vacii. Forța de muncă lipsește, de aceea trebuie încurajate fermele de familie, în care lucrează membrii familiei.

Dorel Secară i-a răspuns că dealerii de utilaje second-hand ar trebui să asigure și service cu piese de schimb. A dat exemplul unui fermier din Hoteni, care are fermă modernă în Danemarca, unde hrănește și mulge singur 200 de vaci. „Noi lucrăm rudimentar”, a spus consilierul ministrului.

Un legumicultor din Ocoliș a spus că are solarii pe suprafața de 25 ari și cultivă în cîmp legume pe 1,5 ha. A ridicat problema calamităților: în 20 martie 2019, zăpada de 1, 2 m căzută pe sera sa i-a produs pagube de 20.000 lei. Pentru sistemul de încălzire a serei a cheltuit 13.000 euro. Este mulțumit de subvenția la tomate, deja a cumpărat semințe de 5.000 lei și le va semăna în curînd. Programul este bun, chiar dacă a vîndut tomate în noiembrie cu 2 lei/kg (s-a compensat cu prețul de 5 lei/kg în august).

Dorel Secară a răspuns că ar trebui ca fermierii să facă asigurări pentru recolte, animale, sere și va propune o cofinanțare din partea statului. Cazul mistreților este clar, a apărut noua Lege a vînătorii, prin care fermierii nu mai au obligația să-și înconjoare culturile cu garduri.

Un producător de roșii ecologice în seră (1,1 ha), din Cernești, a spus că va cumpăra o instalație de dezinfectate a solului cu abur fierbinte și ar dori ca motorina consumată pentru încălzirea apei să fie mai ieftină. (A fost asigurat că motorina va fi subvenționată.)

Un fermier s-a plîns de faptul că unii primesc subvenție pentru vaci, deși le-au vîndut de mult. (I s-a răspuns că au fost trei ani de referință, 2007, 2008 și acum e valabilă data de referință 2013). Comisia Europeană ar trebui să numere animalele din fermă în fiecare an. (Dorel Secară a răspuns că sistemul nu poate fi schimbat și a anunțat că probabil din 2021 ajutorul național tranzitoriu ANT nu va mai fi…)

Un fermier are 15 juninci și este nevoit să le vîndă. Dorel Secară a confirmat scăderea efectivelor, în 1990 România avea 7 milioane de vaci, acum sînt un milion. Din păcate, fermierii preferă să vîndă cerealele boabe cu 0,55-0,60 lei/kg, decît să facă și zootehnie.

Un fermier din Vișeu de Sus a sesizat că orașul are 2.800 ha de pășuni alpine și animale puține, dar refuză să concesioneze pășunile libere unor fermieri din comunele care au animale multe și pășune puțină. Petrova și Leordina n-au pășuni proprii deloc! Dorel Secară a comentat că Maramureșul este un județ cu subvenții speciale pentru agricultura montană (+ 100 euro/ha), deci fermierii ar trebui să nu ducă oile în Satu Mare, la șes. „E o problemă de competitivitate” a spus consilierul ministrului. La șes, furajul e mai ușor de produs. Pentru pajiștile montane, fermierii pot primi 400-450 euro/ha, față de 190 la șes.

Apar excese precum condiția să existe platformă betonată pentru gunoiul de grajd de la 3 animale sau la stînă. Construirea unei platforme betonate este scumpă, omul renunță la cele 3 vaci decît să cheltuie atîția bani.

Un apicultor din Rona a întrebat de ce proiectul de finanțare depus de cooperativa apicolă pe care a înființat-o în 2019 n-a fost aprobat. Sorin Pop, șeful OFIR Maramureș, i-a răspuns că evaluarea finală va apărea la sfîrșitul lunii februarie 2020.

Un apicultor a pus problema neonicotinoidelor, insecticide periculoase pentru albine, interzise în Europa, dar nu și la noi. Dorel Secară i-a răspuns că în viitor neonicotinoidele vor fi interzise și înlocuite cu pesticide biologice. La întrebarea despre taxa de polenizare, a spus că o plătește fermierul care a semănat floarea-soarelui sau rapiță, nu statul.

Un apicultor dorește ca statul să elimine taxa pentru remorcile/camioanele apicole. N-a primit răspuns, dar Dorel Secară a dat vestea bună că susține programul de miere în școli („Mulți copii nu cunosc gustul mierii”).

Un fermier din Vălenii Șomcutei a acuzat că proiectele pentru instalarea tinerilor fermieri se aprobă pe baza unor criterii ciudate. El n-a primit bani pentru creșterea de vaci, dar un altul a primit pentru „trei trandafiri”. Viorica Ciocian, director adjunct DJA, a promis că se va ocupa de dosarul fermierului în sesiunea viitoare de finanțare.

Un fermier din Lăpușel crește 70 de vaci de lapte, ca persoană fizică. Consilierul ministrului l-a sfătuit să se înregistreze ca PFA, pentru a primi motorină subvenționată cu 1 leu/litru. Ar recupera și TVA-ul pe laptele vîndut la fabrică.

Mai mulți fermieri din sală au cerut redeschiderea tîrgurilor de animale. N-au primit răspuns.

Un legumicultor a acuzat faptul că gunoiul de grajd de vită este foarte scump („ca aurul”). Șeful Composesoratului din Coltău a întrebat de ce composesoratele nu se pot diviza. Un fermier tînăr din Săsar are 60 de vaci în exploatația sa din intravilan, ar dori să se mute în extravilan, dar acolo nu e rețea de curent, apă, drum. O cooperativă crește capre, dar n-are pășune (Dorel Secară a spus că aceste animale contribuie la combaterea tufișurilor de pe pășuni: „capra e erbicid”). Un crescător de oi ar vrea să nu plătească impozit pe salariul ciobanului, dar n-a primit răspuns (e criză de forță de muncă). Un tînăr vrea să înființeze o livadă, poate primi subvenții prin APIA, iar dacă livada e ecologică, plus 620 euro/ha/an.

Un fermier cu 25 de vaci ar dori să aibă dreptul să taie în fermă vaca ce și-a rupt un picior, de pildă. Se poate, veniți la DSVSA Maramureș, i-a spus directorul Vasile Pop.

Un fermier cu 50 ha de arabil și 15 vaci, din Mocira, s-a plîns de mistreții din cîmp. A apărut noua lege a vînătorii, în 72 de ore trebuie anunțată paguba. Fermierul a spus că i-ar trebui o dronă ca să verifice cîmpul din 72 în 72 de ore. Maramureșul are 56 de fonduri de vînătoare, iar situația mistreților a scăpat de sub orice control.

În final, Dorel Secară a anunțat că în Baia Mare va fi ținută în fiecare lună o ședință deschisă cu fermierii, pentru a le afla problemele și a căuta soluții de rezolvare.