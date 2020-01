Redirecționează 3,5% către Organizația Caritas!

Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, în județele Satu Mare și Maramureș, oferă an de an sprijin și ajutor pentru mii de copii, tineri, adulți și vârstnici aflați în dificultate.

Misiunea asumată – sprijinirea persoanelor aflate în nevoie, în spirit creștin, fără deosebire de naționalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice, având în vedere principiile creștine catolice – organizația o îndeplinește fără compromisuri, într-o lume în continuă schimbare.

Sprijinul primit din partea partenerilor externi și interni ai Caritas, subvențiile de stat, cofinanțările din bugetele locale, proiectele derulate reprezintă venituri importante pentru organizație, dar adesea nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a centrelor sociale.

Pentru a putea furniza fără întrerupere servicii sociale comunității, Organizația Caritas este în continuă căutare a unor noi surse de venit. O astfel de sursă reprezintă donațiile provenite din redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către ONG-uri care furnizează servicii sociale acreditate.

Anul trecut, pe această cale, Organizația Caritas a reușit să colecteze 46.708,56 lei, cu aproape 34% mai mult decât în anul precedent.

În anul 2019, toate cele 25 de unități de asistență socială ale Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare au funcționat la capacitate maximă, asigurând servicii pentru 2.336 de persoane aflate în nevoie, din care 744 copii și tineri, 329 persoane cu dizabilități, 782 vârstnici și 481 de persoane care au cerut ajutorul organizației în diferite situații de criză.

Implică-te și tu!

Prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către Organizația Caritas, cetățenii dornici să facă un bine pentru comunitatea în care trăiesc contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții a mii de persoane în fiecare an.

Persoanele fizice plătitoare de impozit pe venit au posibilitatea de a decide asupra destinației a 3,5% din impozitul lor prin completarea și depunerea formularului 230. Noutatea formularului 230, publicat în data de 22 ianuarie pe site-ul ANAF, este că cei care îl completează pot decide asupra redirecționării a 3,5% din impozitul lor pe venit către același beneficiar atât în ceea ce privește veniturile obținute în anul 2019, cât și cele din 2020, bifând opțiunea de redistribuire a sumei pentru o perioadă de 2 ani.

Data limită pentru depunerea formularului 230 este 15 martie. Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare îndeamnă cetățenii cu sensibilitate socială să redirecționeze 3,5% din impozitul lor pe venit către organizație, sprijinind astfel serviciile sociale asigurate de aceasta.

Datele organizației sunt următoarele: Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, Cod de identificare fiscală: 4960929, Cont bancar (IBAN): RO80 RNCB 0221011282140001. Mai multe informații despre campania 3,5% și formularul 230 completat cu datele organizației le găsiți pe pagina de web: http://www.caritas-satumare.ro/