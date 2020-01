Condiții necesare pentru a primi ajutorul de șomaj

Cei care nu au un loc de muncă pot cere statului o indemnizație de șomaj, dar doar dacă îndeplinesc anumite condiții legale. Potrivit Legii nr. 76/2002, este vorba despre toate persoanele ce nu au un loc de muncă și care nu câștigă bani sau care au venituri provenite din activități autorizate legal, dar care sunt mai mici decât valoarea indicatorului social de referință (ISR), care, în prezent, are valoarea de 500 de lei.

După cum stabilește Legea nr. 76/2002, pot fi considerați șomeri și pot cere indemnizația de șomaj și absolvenții în vârstă de cel puțin 16 ani, care nu s-au putut angaja într-o perioadă de 60 de zile de la terminarea școlii, chiar dacă nu au un stagiu de cotizare minim. Ca regulă, pentru a putea beneficia de ajutorul de șomaj, cei fără loc de muncă trebuie să aibă un stagiu minim de cotizare, respectiv cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare depunerii cererii. O altă condiție extrem de importantă pe care trebuie s-o îndeplinească cei care vor să solicite indemnizația de șomaj este înregistrarea la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau reședința. Pentru a cere indemnizația de șomaj la agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă, solicitanții au nevoie de mai multe documente: actul de identitate, în original; actele de studii și de calificare, în original și în copie; adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale; acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activități autorizate legal, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință.