Perspective după 30 de ani de la căderea comunismului

Astăzi, 30 ianuarie, de la ora 17, în Salonul Artelor (Cabinetul de medalii) din cadrul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare va avea loc vernisajul expoziției “Then and now – Perpectives celebrating 30 years of Thransformational Change” (“Atunci și acum – Perspective românești după 30 de ani de la prăbușirea comunismului”).

În deschidere vor lua cuvântul: dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene “Petre Dulfu” și Merry Miller, consilier pentru Presă și Cultură în cadrul Ambasadei SUA la București. Expoziția cuprinde o selecție de fotografii care reflectă viața din România înainte și după decembrie 1989 și va putea fi vizitată în perioada 30 ianuarie – 10 februarie 2020. Evenimentul este organizat de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București în colaborare cu American Corner din cadrul Bibliotecii Județene “Petre Dulfu” Baia Mare.