„Poți să ai un pachet de cărți în buzunar și deja faci minuni” (Ionuț Daniel Suciu)

Elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare, Ionuț Daniel Suciu e vedeta pauzelor întrucât trucurile sale de iluzionism sunt întotdeauna nu doar reușite, ci și captivante. Tocmai datorită îndemânării sale într-ale magiei, tânărul a fost invitat să-și prezinte momentele, la scenă deschisă, la baluri de boboci, în diferite localuri ori la evenimente private. Momentan, dorește să-și folosească toate cunoștințele învățate pentru a-și creiona o meserie visând să devină dealer de cazinou.

• Pasiune descoperită în urmă cu patru ani

Reporter: Cum a apărut această pasiune pentru iluzionism?

Ionuț Daniel SUCIU: În urmă cu patru ani, mă jucam pe calculator și am găsit videoclipuri pe Youtube cu momente de iluzionism. Am devenit curios. Am găsit apoi un site și mă gândeam că nu voi reuși. Dar, aparent, a mers bine și am tot continuat, până am ajuns să investesc timp și bani.

R.: Practic, ești autodidact.

I.D.S.: Da, așa e. Pot să zic că toată această pasiune pornește din suflet. Cineva spunea că, în meseria asta, mâinile sunt prelungirea sufletului, iar cărțile prelungirea mâinilor.

R.: Cât exersezi în fiecare zi?

I.D.S.: În principiu, poți să înveți de pe internet, gratis. Dar sunt iluzioniști care pun la dispoziția celor interesați DVD-uri în care explică lucruri mai complicate, care nu se găsesc pe internet. Așa că unele numere sunt la îndemâna oricui, dar pe altele nu le prea poți găsi. Și trebuie să plătești pentru că sunt numere patentate, care au drepturi de autor și nu ai voie să le dezvălui public.

R.: E costisitor?

I.D.S.: Depinde de la număr la număr. Până acum am investit și bani, însă nu pot să spun o sumă fixă.

R.: Ce știi să faci după patru ani de când studiezi iluzionismul?

I.D.S.: Cunosc o serie de numere, pot să fac multe trucuri. Am fost, de exemplu, la un bal al bobocilor și am făcut levitație. Asta impresionează lumea foarte mult. Oamenilor le plac efectele vizuale, în principiu sunt cele mai simple, iar ochiul poate fi ușor păcălit de iluzii. Am și trucuri cu cărți, close-up magic. Spectatorul are, astfel, ocazia să vadă ce se întâmplă lângă el, de multe ori atinge cărțile, vede ce se întâmplă. Deci, pot să fac și scenă, și close-up.

• A avut reprezentații în Belgia, pe stradă

I.D.S.: Prefer, însă, close-up-ul, dacă ar fi să aleg, pentru că e mult mai la îndemână. Poți să ai un pachet de cărți în buzunar și deja faci minuni. În schimb, la scenă trebuie pregătit totul, trebuie lucrat extrem de atent, e nevoie de elemente de decor.

R.: Unde ai avut reprezentații până acum?

I.D.S.: Sincer, nu am comercializat asta foarte mult pentru că face parte în continuare din mine, e prea personal. Fac în anumite localuri din oraș, la baluri de boboci, am făcut câteva show-uri la nunți. Însă, la genul acesta de eveniment, cum sunt nunțile, oamenii nu se duc pentru magie și nu sunt foarte atenți. Dar la evenimente cu scenă merge perfect.

R.: Te-ai gândit să participi la un concurs național de talente?

I.D.S.: Eram foarte pornit să merg la Românii au talent, dar a intervenit ceva. M-am gândit, însă, să fac treaba asta în afară pentru că acolo oamenii percep altfel magia, acolo oamenii se bucură foarte mult de lucrurile astea. Aici, oamenii sunt sceptici.

R.: Ce vrei să faci cu toate cunoștințele acumulate?

I.D.S.: Nu am efectiv o idee clară, dar mă gândeam să mă duc să lucrez ca dealer într-un cazinou. Meseria de dealer e OK ca plată. Eu am fost două veri în Belgia, la tata, iar acolo oamenii percep foarte frumos aceste trucuri. Am făcut street, pe stradă, și mergea bine.

R.: Ai idoli în domeniu?

I.D.S.: Da, am și din țară, și din străinătate. Dan Bucfing e președintele Asociației Magicienilor din România, m-a ajutat foarte mult. Din afară, îmi place David Copperfield.

• „Îmi place să citesc mult”

R.: Ce materii îți plac la școală?

I.D.S.: Îmi place limba română pentru că trebuie să vorbesc mult. Îmi place să citesc mult. Sunt OK și cu matematica. Îmi mai plac istoria, geografia. La materiile reale stau rău, cum sunt fizica și chimia. Deși n-ar trebui. În magie, foarte multe numere țin de fizică, chimie. Acolo am o bulină neagră.

R.: Ce spun profesorii, colegii despre ceea ce faci tu în timpul liber?

I.D.S.: Le place, le-am arătat foarte multe numere. Sunt solicitat să fac numere, sunt, într-un fel, în centrul atenției. Unii reacționează frumos.

R.: Ai emoții pentru bacalaureat? Cunoști vreun truc pentru a lua notă mai mare?

I.D.S.: (râde, n.r.) Aș putea să mă folosesc și de tehnică, dar nu ar fi fair-play. Sunt numere în domeniu prin care poți să afli o anumită propoziție dintr-o carte fără să o știi și exact ceva de genul acesta ar putea fi folosit acolo. Dar nu e fair-play.

R.: Ce părere au părinții tăi?

I.D.S.: Mă susțin foarte mult, încă de la început. Sunt mândri de mine amândoi, chiar se bucură că am reușit să găsesc pasiunea asta și să o practic.

R.: Unde te vezi peste 10 ani?

I.D.S.: Dacă ar fi să mă gândesc – undeva având cărțile în mână, făcând magie și oferind bucurie.