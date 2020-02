Un remarcabil exercițiu de salvare la Firiza

Cea de-a V-a ediție a Conferinței ’’Medicina de Urgență Azi’’ a debutat în Maramureș în 30 ianuarie 2020 cu lucrări științifice, ziua finalizându-se cu un remarcabil exercițiu de salvare, desfășurat la Firiza.

Scenariul exercițiului presupune salvarea unor persoane căzute dintr-o barcă în lacul de acumulare Strîmtori-Firiza. Persoanele se aflau la pescuit, iar echipajul de scafandri al ISU Maramureș, care desfășura un antrenament pe lac, a observat că pescarii au căzut în apă și strigă după ajutor. Comandantul de detașament întrerupe exercițiul echipajului de scafandri și se trece imediat la intervenție, adică la salvarea persoanelor căzute în apă. Una dintre victime este adusă la mal de scafandri și predată echipajului de căutare-salvare aflat în barcă, adică echipajului de pompieri. Cealaltă victimă, scufundată în apă este căutată, găsită și în cele din urmă adusă la mal, intubată, resuscitată și după stabilizare, adusă la ambulanță și transportată la spital.

Managerul Spitalului Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, prezentă la acest exercițiu, a declarat: “Iată că am ajuns la a V-a ediție a Conferinței “Medicina de Urgență Azi”, o conferință care a debutat timid în urmă cu cinci ani. A fost o idee genială pentru că noi dorim să fim aproape de comunitate. Astăzi am ajuns la aproape 700 de participanți, elita lumii medicale fiind prezentă aici în Baia Mare, bineînțeles în folosul pacientului și al comunității băimărene și maramureșene. Astăzi am asistat la un exercițiu reușit, o salvare a unor turiști-pescari care s-ar fi înecat în lac dacă n-ar fi fost salvați de echipajele noastre de intervenție, o simulare din fericire reușită, așa că lucrările pot să înceapă. Sunt convinsă că avem la dispoziție trei zile în care cu toții vom avea foarte multe de învățat. Din punctul nostru de vedere, aceste exerciții ar trebui să se facă destul de des. Sigur, nu se întâmplă, dar dacă se întâmplă o dată, apar, din păcate, surprize neplăcute. Angajații ISU sunt pregătiți, angajații Spitalului Județean de Urgență Baia Mare și cei ai SMURD sunt de asemenea pregătiți. Cred că ar trebui să facem simulări pe mai multe cazuri. În urmă cu cinci ani, am făcut simularea unui turist blocat în telescaunul de la Șuior. Din păcate, s-a întâmplat și în realitate acest tip de accident. Am continuat apoi cu o mașină căzută într-o râpă, într-o vale, lucruri care s-au întâmplat și în realitate. Din fericire am reușit să ne descurcăm la timp și corect. Este foarte important, în afară de partea științifică și de simulări, partea de socializare, să ne cunoaștem, pentru că, din păcate, există probleme și atunci când trebuie să faci ceva urgent, poți să discuți foarte ușor cu cel de la capătul firului”.

Cornel Băbuț, purtătorul de cuvânt al ISU Maramureș: “A fost un exercițiu demonstrativ menit să prezinte capabilitățile colegilor noștri care întreprind acțiuni de salvare pe și din apă. Și în cazul unui scenariu extrem de favorabil este deosebit de greu să ridici o persoană care este în acea situație, în barcă, și să o salvezi. Ca atare, cheia succesului, ca în orice activitate, o reprezintă antrenamentele repetate, serioase, cu oameni deosebiți, scafandrii noștri. Exercițiul a fost organizat de Detașamentul de pompieri „Cpt. Marchiș Adrian’’ Baia Mare. Au participat cei trei scafandri ai noștri din cadrul Detașamentului și un voluntar care a acceptat să joace rolul uneia dintre victime. Iar la partea de suprafață, cu bărcile, sunt tot colegii de la detașament, care sunt antrenați, specializați și calificați în utilizarea acestor bărci. Partea de prim ajutor medical a fost asigurată de colegii de la SMURD, care sunt paramedici pompieri, respectiv personalul medical de la Spitalul Județean din cadrul UPU-SMURD”.

Evenimentul continuă încă două zile și este organizat prin colaborarea mai multor entități: Asociația „Prietenii Spitalului”, Spitalul Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, SMURD Maramureș, Direcția de Sănătate Publică Maramureș, Serviciul Județean de Ambulanță și Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș.

Pentru azi, cea de-a doua zi a conferinței, s-au pregătit expuneri de mare interes, pentru tot ceea ce înseamnă situațiile de urgență, ce vor fi prezentate de cele mai de seamă personalități în domeniu.