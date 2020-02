Revenire pe podiumCS Minaur Baia Mare – SCM Politehnica Timişoara 33-31 (14-13)

CS Minaur Baia Mare – SCM Politehnica Timişoara 33-31 (14-13)

Secţia de handbal masculin a CS Minaur a debutat cu victorie în noul an, joi seara băimărenii dispunând, acasă, de SCM Politehnica Timişoara, în etapa 15 din Liga Zimbrilor, scor 33-31 (14-13).

Am avut parte de un meci încrâncenat, atât în teren, cât şi pe cele două bănci, în special a oaspeţilor, Pero Milosevici protestând aproape la fiecare fază. De altfel a şi primit o eliminare de două minute la ultima fază a primei reprize, când a pătruns în teren, deşi jocul nu era încheiat. Circ ieftin, însă vina aparţine arbitrilor, care tolerează ieşiri de acest gen la multe meciuri din prima ligă, atât la masculin, cât şi la feminin.

Jocul dintre cele două adversare cu pretenţii de play-off s-a consumat sub semnul echilibrului, în prima parte diferenţa nefiind mai mult de două goluri, 9-7 în favoarea gazdelor (min. 16). S-a mers, în continuare, cap la cap, Minaur intrând însă în avantaj fragil la finalul celor 30 de minute, 14-13. De aceleaşi coordonate avem parte şi în repriza a doua, însă până în minutul 46. În acest minut, băimărenii se desprind la trei lungimi, 24-21, ecart păstrat minute bune. Diferenţa este mărită chiar şi la cinci goluri, 30-25 (54), 31-26 (55), diferenţă redusă de oaspeţi în ultimele secvenţe la două lungimi, 33-31, însă deznodământul era pecetluit. Prima victorie din 2020 o readuce pe Minaur pe poziţia a treia, numai că lupta pentru un loc de play-off, cu excepţia primelor două clasate, devine tot mai aprigă şi suntem convinşi că destinaţia echipelor ce vor ajunge în partea superioară va fi clarificată doar după ultima etapă a sezonului regulat. • Sala Sporturilor „Lascăr Pană”. Spectatori, aproximativ 1.000. • Arbitri: Adrian Nacu / Adrian Rucoi (Târgu Mu­reş). Observator FRH: Viorel Ciucan (Bucureşti). • Aruncări de la 7 m: 5-5 (trans­formate 4-5; a ratat Csepreghi). Minute de eliminare: 14-10. • CS Minaur Baia Mare: Ţenghea (6 intervenţii), Ciobanu (2 intervenţii) – Csepreghi 6 (3 din 7 m), Kotrc 4, Cip 4, Botea 4 (1), Căbuţ 3, Co­ric 3, Haiduc 2, Mureşan 2, Vojvodic 2, Buzle 1, Cristescu 1, R. Nagy 1, Buşecan, Bera. Antrenori: Stephane Plan­tin, Alexandru Sabou şi Răzvan Pop. • SCM Politehnica Timişoara: Tcaciuc (2 intervenții, a apărat un 7 m), Babasafari (2 intervenții), Rusu – Marjanovic 9 (5 din 7 m), Şomlea 5, Fenici 4, Pă­iuş 4, Vuk Milosevic 3, F. Câmpan 3, Baican 3, Trif, Neamţu, Irimescu, Enculescu, Năstăsie, Fodorean. Antrenori: Pero Milosevic şi Lucian Ghiulai.

Rezultatele etapei 15: AHC Potaissa Turda – AHC Dobrogea Sud Constanţa 28-28; CSM Făgăraş – CSM Vaslui 31-25; CS Minaur Baia Mare – SCM Politehnica Timişoara 33-31; CSA Steaua Bucureşti – AHC Dunărea Călăraşi 31-28; CSM Bacău – CSM Reşiţa 26-27; CSM Focşani 2007 – CS HC Buzău 2012 25-21; CS Dinamo Bucureşti – CSM Bucureşti (s-a disputat ieri).

Programul etapei 16 • Duminică, 2 februarie: SCM Politehnica Timişoara – AHC Potaissa Turda, ora 17.00; CS HC Buzău 2012 – CSM Bacău, ora 17.30; CSM Reşiţa – CSA Steaua Bucureşti, ora 18.00; AHC Dunărea Călăraşi – CS Minaur Baia Mare, ora 18.00; CSM Vaslui – CSM Focşani 2007, ora 18.00 • Luni, 3 februarie: CSM Bucureşti – CSM Făgăraş, ora 17.00; AHC Dobrogea Sud Constanţa – CS Dinamo Bucureşti, ora 18.25, TVR 1.