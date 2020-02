Ec. Sorina Pintea, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare a punctat, la deschiderea Conferinţei „Medicina de Urgenţă Azi”, două evenimente importante la nivel național, care vor avea loc în cadrul acestei conferințe. Primul, este constituirea Asociației Spitalelor județene, municipale și orășenești, asociație care va reprezenta spitalele în discuțiile cu Ministerul Sănătății și CNAS. Se vor reuni manageri din cadrul spitalelor din țară, astfel încât, problemele cu care se confruntă acestea să fie discutate corect și concret: “În calitate de ministru, am încurajat constituirea unei astfel de asociații, care din păcate până în prezent n-a fost constituită, nu cunosc motivele, dar o facem noi, acum.

Înființarea în Baia Mare a celui de-al doilea Centru Național de Mastocitoză

Al doilea eveniment de importanță națională este cel legat de prezența Conf. universitar Dr. Horia Bumbea de la Spitalul Universitar București, un reputat hematolog, specialist în boli rare. Vom înființa în Baia Mare un Centru Național de Excelență în Mastocitoză. O avem aici și pe Nicoleta Vaia, care este președintele Asociației Pacienților cu Mastocitoză. Mai există un Centru de Excelență pe care l-am înființat sub semnătura mea în calitate de ministru, în București. Al doilea din țară va fi în Baia Mare. Așa că, încercăm să ținem pasul cu lumea medicală, astfel încat să-i putem ajuta pe semenii noștri”.

În cadrul Conferinței de presă, managerul Spitalului Județea de Urgență Baia Mare a expus pe larg ce înseamnă acest Centru de Mastocitoză și care este motivul înființării acestuia în Baia Mare. “Există un număr mic de pacienți cu mastocitoză, 122 la număr, în acest moment. Din punctul nostru de vedere aceștia sunt de fapt mai mulți, doar că tehnica de diagnostic nu este foarte bine pusă la punct. Adică, nu avem centre sau specialiști destul de bine pregătiți pentru a putea diagnostica boala. Această asociație a fost pentru prima dată recunoscută pe plan european. În România nu exista nici un centru. Primul centru, la București a fost legiferat sub semnătura mea, fiind însă insuficient la populația din România, zona de nord a țării nefiind acoperită. Din păcate, nici un centru universitar din țară nu a dorit să preia această sarcină, adică înființarea unui centru, pentru faptul că nu este simplu de realizat. Un astfel de centru presupune existența unei echipe multidisciplinare, a unui medic hematolog, unui alergolog, unui urolog, unui medic de laborator. Deci, există niște condiții care trebuiesc îndeplinite. Din fericire, în Baia Mare am găsit aceste condiții și în plus voința de a înființa acest centru. Centrul de Mastocitoză va funcționa în cadrul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare. Mastocitoza este o boală rară, costul tratamentului pe lună ridicându-se la suma de 1.500 lei, pe care mulți pacienți nu și-l permit. Pacienții cu mastocitoză vor purta brățări pe mână, fiind astfel recunoscuți ca având această boală, pentru a putea fi tratați fiecare individual, atunci când ajung în serviciile de Urgență.”