Regulamentul Concursului internațional de creații literare Iulia Hașdeu

Asociația Culturală Iulia Hașdeu inițiază Concursul internațional de creații literare Iulia Hașdeu, reluând tradiția de a decerna premii de creativitate tinerilor cu vârste cuprinse între 12 și19 ani, din țară și de peste hotare.

În anul 1890 marele savant de renume mondial Bogdan Petriceicu Hașdeu, îndurerat profund de moartea fiicei de numai 18 ani, a destinat suma de 5000 de lei pentru acordarea unui premiu pentru o tânără sub 19 ani, viitoare scriitoare. Vremurile au trecut, însă respectăm dorința Magului de la Câmpina (așa cum era cunoscut tatăl Iuliei în ultima perioadă a vieții), actualizând tematica propusă de Bogdan Petriceicu Hașdeu.

Tematica concursului de anul acesta este următoarea:

• Leagănul copilăriei

• Cuibul familiei

• Frumusețea locurilor natale și prețuirea dărniciei Naturii

• Trecutul dureros și glorios în file de istorie: Fără trecut nu există viitor

• Doina noastră, cântec dulce

• Viitorul văzut astăzi

Secțiunile concursului sunt:

• proză (eseu literar, capitol de roman etc.)

• versuri

• dramaturgie

• traduceri din opera Iuliei Hașdeu în limbile română, engleză, franceză, germană, rusă, spaniolă.

Textele nu vor depăși 5 (cinci) pagini format A4 (corp de literă Times New Roman de 12, spațiere 1½ rânduri, justify) și vor fi însoțite de informații despre autor (nume, prenume, vârstă, date de contact ș.a).

Se recomandă prezența și folosirea unui motto din scrierile Iuliei Haşdeu.

Creațiile pot fi transmise:

• prin e-mail, la adresa: iuliahasdeu.assoc@gmail.com cu titlul subiectului precedat de [Concurs IH]

sau

• prin poștă, la adresa: București. Sector 1, Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, et. I, Cronica Timpului pentru Concursul Internațional de creații literare Iulia Hașdeu, până la data de 30 aprilie 2020.

Premiile se vor acorda pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă, iar textele vor fi publicate în volum.

Festivitatea de premiere se va desfășura în București în ziua de 1 iunie 2020.

GDL