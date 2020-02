Călin Bota – secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene

Maramureşul are încă un secretar de stat. Consilierul judeţean Călin Bota a fost numit secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene.

Noul secretar de stat a declarat că pentru el această funcţie implică mai multă responsabilitate şi a dat asigurări că rămâne un prieten al maramureşenilor. “Eu cred că sunt foarte multe lucruri de fă­cut, foarte multe lucruri de dus înainte şi foarte multe lucruri care trebuie modificate pentru a permite creşterea gradului de absorbţie al fondurilor europene la nivel naţional. Această funcţie e una care implică responsabilitate nu numai faţă de Maramureş, ci faţă de întreaga ţară. În ce priveşte Maramureşul, cu siguranţă voi fi un prieten al maramureşenilor aşa cum am încercat şi cred în bună măsură că am reuşit şi până acum. Sper ca prin modul prin care mă voi manifesta acolo atât eu, cât şi colegii din Guvern să reuşim să asigurăm o accesare cât mai consistentă a fondurilor europene care sunt motorul dezvoltării infrastructurii locale”, a declarat pentru Graiul Maramureşului, Călin Bota. Este al treilea secretar de stat din actualul guvern pe lângă Ionel Bogdan, secretar de stat la Cancelaria premierului Ludovic Orban, şi Florin Creţ, secretar de stat în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.