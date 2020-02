La doar 11 ani, Victoria Maria Petrenciuc – 20 de trofee

Frumoasă și inteligentă, cu o minte sclipitoare în măsură să rețină zeci de texte populare pe care apoi le-a interpretat impecabil, cu un talent ieșit din comun, a reușit să obțină, în doar trei ani, 20 de trofee, premii naționale și internaționale.

Cea care se poate lăuda cu atâtea reușite are doar 11 ani, iar numele ei este Victoria Maria Petrenciuc, din Lăpuș, elevă la Școala Gimnazială, dir. prof. Mariana Dumitru.

Născută pe „Valea Lăpușului, la fântâna dorului”, porțile afirmării pe plan muzical sunt larg deschise pentru Victoria Maria, care i-a uimit cu talentul ei pe toți cei care au cunoscut-o. Este o copilă plină de visuri și dorințe. Le are alături pe sora sa, care pictează și urmează o școală de profil, și pe mama sa, Cristina Petrenciuc, care o susține în tot ceea ce face. La educația muzicală a micuței artiste au contribuit prof. Adela și Marcel Both și prof. Anamaria Gherghel, de la Clubul Copiilor Tg. Lăpuș.

Ca o încununare a muncii, Victoria Maria Petrenciuc a fost premiată la toate concursurile la care a participat. Ea interpretează cântece tradiționale de joc, doine, îmbrățișând chiar un stil de interpretare unic în țară, cântecul cu noduri.

După evoluții de excepție, cu jurii exigente, la Festivalul Folcloric Concurs “Florile Chioarului”, unde a interpretat o doină populară, a obținut MARELE PREMIU, la Festivalul Internațional “Transylvanian Stars” de la Târgu Mureș, care oferă copiilor și tinerilor șansa confirmării calităților artistice, Victoria a obținut TROFEUL la Festivalul-concurs “Emil Gavriș” din Chelința, adică PREMIUL I. Tot PREMIUL I i-a fost acordat la Festivalul Internațional “Someș, cântecele tale” din Jibou, apoi la Festivalul Muzical “Lira”, un festival al prieteniei, conceput din dorința de a dezvolta legături puternice între concurenți, Victoria Maria a obținut TROFEUL.

A mai obținut PREMII I la Festivalul “Muzica pentru toți”, “Hori și joc în Maramureș”, “Suntem copii, suntem egali” și exemplele ar putea continua.