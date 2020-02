Proiect Erasmus+ “This is where I come from, this is where I am going”

Șase elevi de la Colegiul Tehnic „George Barițiu”, dir. prof. Vasile Grațian Pop, însoțiți de cadre didactice, au participat la activitățile de învățare/for­m­a­re/pre­dare în Altea, Spania.

Sub egida programului Erasmus+, finanțat de Comisia Europeană, Parteneriate strategice în domeniul școlar, în cadrul proiectului „This is where I come from, this is where I’m going” trei țări europene partenere în proiect au participat la întâlnirea găzduită de institutia de învățământ liceal Ies Bellaguarda, din localitatea Altea, Spania, între 27 – 31 ianuarie 2020.

Pe parcursul celor 5 zile, activitățile la care au luat parte elevii au avut ca teme principale de studiu migrarea persoanelor în contextul actual și dezvoltarea unor strategii inovatoare de învățare pentru elevi în spiritul european.

În focus grupuri internaționale, elevii din România, Norvegia și Spania au participat la work­shopuri, vizite documentare, dezbateri, sesiuni de prezentare a materialelor create și la ore de curs, dezvoltându-și astfel competențele digitale și de comunicare în limba engleză.

În cadrul workshopurilor, elevii, coordonați de profesori, au dezbătut problema migrării din perspectiva celor trei țări participante, având în vedere că România se confruntă cu procesul de “Brain Drain” (exodul creierelor), în timp ce Norvegia este beneficiarul acestui proces “Brain Gain”, iar Spania gestionează ambele aspecte.

Interacționând în grupuri internaționale, elevii au conștientizat efectele și consecințele migrării pentru toate țările implicate și au dezbătut posibilitățile și oportunită­țile pe care tinerii le au în ceea ce privește continuare studiilor și dezvoltarea unei cariere în oricare dintre țările europene, întărindu-și astfel sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană.

Pe parcursul reuniunii, elevii au avut ocazia de a cunoaște cultura spaniolă, prin activități cu partenerii din țara gazdă, care au inclus vizite, discuții cu familiile partenerilor, precum și ateliere de gătit mâncare tradițională spaniolă.

„A fost o experiență incredibilă pentru mine să particip la acest proiect Erasmus+, să îmi fac prieteni din alte țări, să locuiesc la o familie spaniolă care a fost foarte ospitalieră și caldă, să văd cum învață elevii în alte țări, și aștept cu nerăbdare să vină și ei în România” – a precizat Aris Szakacs, elev în clasa a IX-a.