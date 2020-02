Școala 18, campioană municipală la Cupa Tymbark la trei categorii

În Baia Mare s-a desfășurat etapa municipală a Cupei Tymbark 2019-2020 la fotbal, băieți și fete, competiție rezervată categoriilor Under 10 și 12. Primele două echipe de la fiecare categorie s-au calificat la etapa județeană. Școala 18 a devenit campioană municipală la trei categorii de vârstă, băieți Under 12, respectiv fete Under 10 și 12.

• Băieți, Under 10 • Semifinale: Școala 18 – Școala 8 „Lucian Blaga” 0-1; Școala 6 „Nichita Stănescu” – Școala 3 „Dimitrie Cantemir 2-1 • Finala: Școala 8 „L. Blaga” – Școala 6 „N. Stănescu” 0-2. Clasamentul final: 1. Școala 6 „N. Stănescu” (prof. Mugurel Moga); 2. Școala 8 „L. Blaga” (prof. Nichita Țiplea); 3. Școala 18 (prof. Octavian Dragomir și prof. Carmen Marincaș).

• Fete, Under 10: Școala 18 – Școala 4 „Avram Iancu 3-0. Clasament final: 1. Școala 18 (prof. Octavian Dragomir și prof. Carmen Marincaș); 2. Școala 4 „Avram Iancu (prof. Marius Sas).

• Băieți, Under 12 • Sferturi de finală: Școala 11 „Nicolae Iorga” – Școala 18 1-2 (1-1, după penalty-uri); Școala 4 „A. Iancu” – Școala 6 „N. Stănescu” 3-0; Școala 3 „D. Cantemir” – Col. Național „Gh. Șincai” 2-1 (0-0, după penalty-uri); Școala 8 „L. Blaga” – Școala 12 „Dr. V. Babeș” 2-1 • Semifinale: Școala 18 – Școala 4 „A. Iancu” 3-2 (1-1, după penalty-uri); Școala 3 „D. Cantemir” – Școala 8 „L. Blaga” 3-4 • Finala: Școala 18 – Școala 8 „L. Blaga” 4-3 (2-2, după penalty-uri). Clasamentul final: 1. Școala 18 (prof. Octavian Dragomir); 2. Școala 8 „Lucian Blaga” (prof. Alin Neagotă); 3. Școala 4 „Avram Iancu” (prof. Marius Sas).

• Fete, Under 12: Școala 4 „Avram Iancu” – Școala 18 1-7; Școala 6 „Nichita Stănescu” – Școala 4 „A. Iancu” 0-2; Școala 18 – Școala 6 „L. Blaga” 1-0. Clasamentul final: 1. Școala 18 (prof. Octavian Dragomir); 2. Școala 4 „Avram Iancu” (prof. Marius Sas); 3. Școala 6 „Nichita Stănescu” (prof. Marius Babiciu).

Arbitrajul a fost asigurat, gratuit, de arbitri din cadrul Asociației Județene de Fotbal Maramureș. Comisia de organizare a fost compusă din profesorii Octavian Dragomir, Adrian Șuta și Dan Marchiș. Informații furnizate de prof. Octavian Dragomir.