Alte promisiuni pentru foștii salariați de la IPEG

Foștii angajați de la IPEG Maramureș au parte de promisiuni din partea actualilor guvernanți cu privire la eliminarea diferențelor la pensie.

Maramureșeanul Ionel Bogdan, consilier la cancelaria prim-ministrului a anunțat că “astăzi am reușit să rezolvăm problema pensionarilor de la IPEG Maramureș, prin eliminarea inechităților existente în cazul celor care au desfășurat activități în domeniul minier. După întâlnirea avută cu reprezentanții pensionarilor de la IPEG Maramureș, am înțeles că erau victimele unei nedreptăți și am discutat cu premierul Ludovic Orban și cu ministrul Muncii Violeta Alexandru despre cum putem rezolva situația acestor pensionari. Astăzi, guvernul a venit cu soluția și am adoptat în ședința de guvern o Ordonanță de Urgență care modifică și completează Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”. Toate pensiile acestor persoane urmează să fie recalculate în cel mai scurt timp, “pentru că oamenii nu sunt vinovați că statul a ignorat ani de zile problema lor”, a adăugat Ionel Bogdan. Foștii angajați de la IPEG au avut promisiuni similare și în guvernarea trecută, dar atunci nu s-a concretizat nimic, ceea ce i-a determinat să organizeze periodic acțiuni sindicale în fața Prefecturii și a Casei Județene de Pensii Maramureș.