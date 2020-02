În Maramureș • Încă un caz de gripă

În săptămâna 27 ianuarie – 2 februarie 2020, s-a mai înregistrat un caz de gripă la categoria de vârstă 5-14 ani. Trei persoane și-au făcut testul de gripă. De asemenea, s-au înregistrat în Maramureș 285 de cazuri de infecții ale căilor respiratorii superioare, cele mai multe fiind la categoria de vârstă 5-14 ani (140 la număr) și 32 cazuri de pneumonie.

Având în vedere creșterea peste nivelul așteptat pentru această perioadă a numărului de cazuri de infecții respiratorii acute (viroze și gripă), Direcția de Sănătate Publică Maramureș revine cu următoarele recomandări: evitarea aglomerărilor umane, evitarea, pe cât posibil, a contactului cu persoanele bolnave, spălarea mâinilor tot timpul, mai ales după suflarea nasului și contactul cu persoane bolnave, bolnavul se va izola de restul familiei într-o cameră corespunzătoare din punct de vedere igienic (luminoasă, aerisită, suficient de încălzită, la 24-26 grade C). Acesta va folosi batiste igienice în caz de tuse sau strănut. Aerisirea frecventă a încăperilor sau birourilor, cu menținerea unei temperaturi de 18-20 grade C, menținerea la domiciliu a copiilor bolnavi pentru evitarea transmiterii bolii în comunitate și unități de învățământ, evitarea vizitării bolnavilor sau suspecților de gripă, limitarea accesului vizitatorilor în unită­țile sanitare cu paturi (un vizitator per pacient internat, maximum 5 minute, cu păstrarea unei distanțe de minimum 1 metru de pacient) și asigurarea cantităților necesare de medicamente pentru tratamentul afecțiunilor de sezon și a complicațiilor acestora. Elevii vor fi triați epidemiologic zilnic, la intrarea în colectivitate, pentru a preveni răspândirea virozelor respiratorii, inclusiv a gripei – anunță dr. Rareș Pop, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Maramureș.