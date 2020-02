21 – 23 februarie, ediția a XIV-a • „Nunta de la A la Z” – în Baia Mare Value Centre

De 14 ani, Camera de Comerț și Industrie Maramureș vine în sprijinul viitorilor miri cu un eveniment specializat în cadrul căruia au posibilitatea să își contureze povestea celui mai special eveniment din viața lor.

Noutatea celei de-a XIV-a ediții din acest an constă în faptul că organizatorul, Camera de Comerț și Industrie Maramureș, având ca partener Baia Mare Value Centre, a decis schimbarea locației pe B-dul București nr. 53.

O altă noutate constă în faptul că Liga Studenților „Pintea Viteazul” Baia Mare a devenit, din acest an, colaboratorul Camerei de Comerț și Industrie, în organizarea expoziției „Nunta de la A la Z”.

Având în vedere că evenimentul este organizat în preajma sărbătorii tradiționale Dragobetele, studenții vor oficia căsătorii pentru o zi.

La expo „Nunta de la A la Z”, cei interesați vor găsi rochii de mireasă și de gală, costume de bărbați, bijuterii și accesorii vestimentare, invitații de nuntă și botez, mărturii, decorațiuni, aranjamente florale, decor evenimente, gheață carbonică, porumbei albi, torturi și prăjituri, servicii foto-video-audio, consultanță evenimente, cursuri de dans etc.

ÎNSCRIERILE CONTINUĂ

Firmele cu profil, interesate să participe la expoziția cu vânzare „Nunta de la A la Z”, se pot înscrie la Camera de Comerț și Industrie Maramureș, Baia Mare, B-dul Unirii nr. 16, tel. 0262221510, e-mail cci_mm@ccimm.ro.

Expozanții pot beneficia de un pachet de reduceri care ajunge până la 40% din costul de închiriere al standului, astfel:

• 10% reducere – pentru calitatea de membru al CCI MM

• 10% reducere – pentru calitatea de producător

• 10% reducere – pentru stand neamenajat

• 10% reducere – pentru suprafețe mai mari de 30 mp.

Expoziția „Nunta de la A la Z” va fi deschisă publicului în perioada 21-23 februarie, între orele 10–21, la Baia Mare Value Centre, B-dul București nr. 53. Intrarea este liberă.