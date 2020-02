Conduşi la pauză, au revenit în partea secundă

CS Minaur Baia Mare – Unirea Dej 3-1 (0-1)

CS Minaur a disputat ultimul amical înaintea plecării în cantonamentul din Ungaria, vineri, băimărenii trecând, la Iclod, de Unirea Dej, cu scorul de 3-1 (0-1).

Galben-albaştrii au fost conduşi la pauză, însă elevii lui Dorin Toma au întors rezultatul în partea secundă, prin golurile semnate de Brian Lemac (dublă) şi Adrian Şter. La scorul de 1-1, în debutul reprizei a doua, Paul Batin a irosit o lovitură de la 11 m. Gruparea de sub „Dealul Florilor” va pleca azi, 10 februarie, într-un stagiu de pregătire în Ungaria, care se va încheia în 19 februarie. Trei jocuri amicale sunt preconizate în cele 9 zile, miercuri, 12 februarie, cu o echipă de eşalon inferior din Ungaria, sâmbătă, 15 februarie, împotriva colegei de serie CSC Sânmartin, şi pe 19 februarie, cu echipa secundă a celor de la Debrecen. • CS Minaur Baia Mare • Prima repriză: Dombradi (35, Gudea) – Lihet, Cordoș, D. Simion, Lupu, Piper, Coroian, Giurgiu, A. Petruș, Szekely (30, C. Tutuța), Bud. • Repriza a doua: Gudea (70, Iuhasz) – Duruș, Prunescu, Oșan, Pamfile, Groza, Șter, Bedea, C. Tutuța, Batin, Lemac. Antrenori: Dorin Toma, Vlad Ungureanu și Marius Marian.