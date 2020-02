Oscar 2020: Lista completă a câştigătorilor

Lungmetrajul sud-coreean „Parasite”, de Bong Joon-ho, a fost marele câştigător al celei de-a 92-a ediţii a galei Oscar, unde a primit patru trofee, inclusiv pentru cel mai bun film, cea mai bună producţie internaţională şi cea mai bună regie.

Victoria este una istorică, în contextul în care Academia de film americană (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) s-a confruntat cu critici privind lipsa de diversitate – #OscarsSoWhite, absenţa femeilor din categoria dedicată regizorilor etc.

Astfel, „Parasite”, de Bong Joon Ho, este primul film sud-coreean care câştigă premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj. Totodată, aceasta este prima peliculă într-o altă limbă decât engleza care câştigă premiul Oscar pentru cel mai bun film.

Drama de război „1917”, de Sam Mendes, care primise zece nominalizări, a obţinut trei trofee, toate în categorii tehnice, respectiv cele mai bune efecte speciale, cel mai bun mixaj de sunet şi cea mai bună imagine.

Deşi conducea în topul nominalizărilor, cu 11, filmul „Joker”, de Todd Phillips, a primit doar două premii Oscar, pentru cel mai bun actor, Joaquin Phoenix, şi cea mai bună coloană sonoră.

În mod cu totul nesurprinzător, Renee Zellweger a primit premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă, pentru rolul din „Judy”. Nici câştigătorii premiilor pentru roluri secundare nu au constituit surprize, Laura Dern („Marriage Story”) şi Brad Pitt („Once upon a time in… Hollywood”) primind în acest sezon majoritatea premiilor importante, inclusiv Globul de Aur şi BAFTA.

Nominalizat în zece categorii, „The Irishman”, de Martin Scorsese, nu a primit niciun premiu.

Zece nominalizări a avut şi filmul lui Quentin Tarantino „Once upon a time in… Hollywood”, care a mai primit premiul Oscar pentru cea mai bună scenografie.

Neozeelandezul Taika Waiti a primit premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat, pentru „Jojo Rabbit”, film a cărui imagine este semnată de Mihai Mălaimare Jr.

Printre marii câştigători ai serii s-au mai numărat „Toy Story 4”, desemnat cel mai bun film de animaţie, şi „American Factory”, produs de compania soţilor Barack şi Michelle Obama, numit cel mai bun documentar.

Ediția de anul acesta a galei Oscar, difuzată de televiziunea ABC, a avut loc fără o gazdă oficială, iar momentele din timpul ceremoniei au fost prezentate de mai multe vedete, fiind pentru al doilea an consecutiv când se întâmplă acest lucru.

Marele câștigător al ediției de anul trecut a premiilor Oscar a fost lungmetrajul „Green Book”, de Peter Farrelly, desemnat cel mai bun film.

Prezentăm mai jos lista completă a câştigătorilor celei de-a 92-a ediţii a premiilor Oscar, care a avut loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles:

Cel mai bun film: „Parasite”, de Bong Joon-ho

Cel mai bun regizor: Bong Joon-ho, pentru „Parasite”

Cel mai bun actor în rol principal: Joaquin Phoenix, pentru „Joker”

Cea mai bună actriţă în rol principal: Renee Zellweger, pentru „Judy”

Cel mai bun actor în rol secundar: Brad Pitt („Once Upon a Time… in Hollywood”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Laura Dern – „Marriage Story”

Cel mai bun film străin: „Parasite”, de Bong Joon Ho

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Toy Story 4”, de Josh Cooley

Cea mai bună scenografie: Barbara Ling, Nancy Haigh – „Once upon a time… in Hollywood”

Cel mai bun scenariu adaptat: Taika Waiti – „Jojo Rabbit”

Cel mai bun scenariu original: Bong Joon Ho, Han Jin Won – „Parasite”

Cea mai bună imagine: Roger Deakins, pentru „1917”

Cel mai bun montaj: Michael McCusker şi Andrew Buckland, „Ford vs Ferrari”

Cea mai bună coloană sonoră: Hildur Guðnadóttir, pentru „Joker”

Cel mai bun cântec: Elton John şi Bernie Taupin – „(I’m Gonna) Love Me Again” din „Rocketman”

Cel mai bun montaj de sunet: Donald Sylvester, pentru „Ford vs. Ferrari”

Cel mai bun mixaj de sunet: Mark Taylor şi Stuart Wilson, pentru „1917”

Cele mai bune efecte speciale: Guillaume Rocheron, Greg Butler şi Dominic Tuohy, pentru „1917”

Cele mai bune costume: Jacqueline Durran – „Little women”

Cel mai bun machiaj: Kazu Hiro, Anne Morgan şi Vivian Baker, pentru „Bombshell”

Cel mai bun scurtmetraj animat: „Hair Love”, de Matthew A. Cherry

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: „The Neighbours’ Window”, de Marshall Curry

Cel mai bun lungmetraj documentar: „American Factory”

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”

