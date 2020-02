Interviul nostru cu ing. Ioan Pop, directorul Asociației Județene a Vînătorilor și Pescarilor Sportivi Maramureș

– Ale cui sînt animalele sălbatice? Fermierii spun că vînătorii consumă carnea de vînat, așa că ale lor trebuie să fie!

– Conform legii, vînatul este proprietatea statului român. Doar cotele de recoltă aprobate anual de administrator, respectiv de Ministerul Pădurilor, aparţin gestionarului, adică asociației care gestionează fondul cinegetic. Știu că sînt multe nemulțumiri ale fermierilor, cînd animalele sălbatice se hrănesc în culturile agricole. Există pagube reale, am văzut cu ochii mei, deși uneori apar și pagube nesemnificative… Eu cred că cea mai bună și mai ieftină soluție ar fi ca fermierii să-și înconjoare culturile agricole cu gard electric omologat. Asociația noastră are angajați 23 de paznici de vînătoare, cîte unul în fiecare fond cinegetic (pentru 5-10 mii de hectare de teren cu vegetație agricolă sau fores­tieră). Aceștia, împreună cu membrii vînători, vînează sau îndepărtează animalele sălbatice prin anumite acțiuni specifice, dar nu pot păzi toate culturile agricole, care sînt foarte multe și foarte dispersate!…

– Cum este organizată activitatea de vînătoare sportivă?

– Conform Legii, valoarea arenzilor pentru fondurile gestionate de către asociația noastră este de 85.000 euro pentru un sezon de vînătoare. În județ, asociația noastră deține 23 de fonduri cinegetice, dar mai sînt 15 asociații care ges­tionează la rîndul lor restul fondurilor existente. La această oră, avem o mie de membri vînători și cinci mii de membri pescari, care achită 360 de euro pe an, respectiv 120 de lei pe an. Cu aceste cotizaţii, reușim să ne planificăm și să organizăm activitatea. AJVPS Maramureș funcționează din 1962, iar mulți ani a fost director George Radu. Eu lucrez aici din 1988, iar în 2011 am fost numit director executiv. Locuiesc în satul Lăpușel – uneori, cînd apar pagube în culturi, vecinii apelează la mine și încerc să organizez acțiui de vînătoare, în temeiul legii. Mă sună adesea primari ai comunelor și reclamă pagube, însă trebuie să se știe că nu toate fondurile de vînătoare sînt gestionate de AJVPS Maramureș. Pe fondurile de vînătoare care sînt gestionate de celelalte 15 asociații, noi nu avem nici o competență.

– Apropo, ce telefon are AJVPS Maramureș?

– 0262-206.303.

– Aveți o cotă anuală de vînat?

– Da, și sîntem obligați să o realizăm. În anul de vînătoare 2019 (începe în 15 mai și se termină în 14 mai anul viitor), am vînat 1.500 de mistreți, față de 200 de exemplare în 2011. Adevărul este că mistreții s-au înmulțit foarte mult, iernile sînt blînde, scroafele fată mulți purcei pe tot parcursul anului. În imediata apropiere a culturilor agricole, există numeroase terenuri nelucrate, suprafețe mari cu vegetație înaltă, unde se adăpostesc ziua mistreții și noaptea ies să se hrănească. Lanurile de porumb trebuie păzite noapte de noapte, pînă dimineață. Pot trece cîteva zile pînă cînd mistreții revin la aceeași parcelă, sau nu mai revin deloc. Noi, vînătorii, dorim să recoltăm și să ne realizam cota aprobată pentru mistreți, dar nu este deloc ușor. Adesea, vînătoarea poate deveni periculoasă. AJVPS eliberează autorizație de vînătoare pentru fiecare acțiune de vînătoare (autorizațiile sînt formulare cu regim special). Nici o specie de interes cinegetic nu poate fi vînată fără autorizație!

– Dar cîinii?

– Cîinele nu este considerat vînat de interes cinegetic, cei hoinari pot fi vînați fără restricții, însă vînătorul trebuie să-și justifice prezența în teren cu arma de vînătoare, adică să fie în cadru legal organizat și să fie sigur că exemplarele respective n-au stăpîn, ci sînt sălbăticite. Paznicul de vînătoare îi poate amenda cei care lasă cânii liberi pe fondurile de vînătoare.

– Se poate vîna și noaptea?

– Doar la unele specii, în funcție de lege. Prin modificarea Legii 407/2006, din luna ianuarie 2020, pot fi vînate unele specii și pe timp de noapte, cu ajutorul sistemelor luminoase, însă doar cu aprobarea administratorului. Din 31 ianuarie și pînă la 1 iunie, nu putem vîna scroafe cu purcei. În celelalte luni ale anului, se poate. Vînătorii noștri nu achită nici o taxă pentru mistreții vînați, așa îi stimulăm să vîneze mai mult, să ne realizăm cota. Este greșită concepția că vînătorii ucid animalele sălbatice.

– Ce vreți să spuneți?

– De exemplu, noi am achiziţionat 180 tone de porumb știuleți, pentru hrana vînatului în perioada de iarnă. Vînătorii sînt cei care în primul rînd îngrijesc vînatul, vînează selectiv, adică animalele bolnave, rănite, accidentate sau nedezvoltate genetic corespunzător, păstrînd astfel o populație de vînat sănătoasă și riguroasă. Numărul de exemplare recoltate din fiecare specie se face strict după cota (cifra) aprobată de minister. Asociația noastră este organizată în 5 cluburi de vînătoare, în Baia Mare, Sighet, Vișeu, Borșa și Tg. Lăpuș. Pentru a obține permisul de vînător, este obligatoriu un an de stagiatură, urmat de un examen în fața unei comisii de specialiști, ținut o dată pe an. Testul are o mie de întrebări și din 30 trebuie să dai răspuns corect la cel puțin 20. Nu toți candidații trec de acest examen! Apoi trebuie să fii apt fizic și psihologic și să obții permis de port-armă de la Poliție. După 5 ani, examenele psihologice sînt reluate. Mentalitatea vînătorilor s-a schimbat în bine, deși mai există și braconieri, care nu conștientizează că riscul să facă închisoare e mare.

– Și dacă mistrețul vînat are trichineloză?…

– Avem lăzi frigorifice în toate fondurile de vînătoare, în care ținem mistreții vînați pînă cînd primim buletinul de analiză la trichineloză (cu plată) și la pesta porcină africană (gratuit). Dacă mistreții sînt bolnavi, cadavrele sunt neutralizate și statul ne despăgubește în cazul exemplarelor infestate cu virusul pestei porcine africane.

– Ce prevede noua lege?

– Proprietarii de terenuri agricole nu mai au obligația să-și păzească recolta, e o chestiune controversată, sincer, nu știu cum va fi aplicată această lege… Statul va plăti despăgubirile, în limita fondurilor alocate. În cazul în care gestionarul nu-și îndeplinește atribuțiile, el va plăti. Ca noutate, reclamația se face la primărie, în 72 de ore, nu în 24 de ore de la producerea pagubei, cum era pînă acum.

– Cine este președintele AJVPS Maramureș?

– Cătălin Botiș din Baia Mare, vînător si pescar.

– Și vă pregătiți de balul vînătorilor?…

– Da, pe 7 martie 2020, vom avea un eveniment frumos. Îi invităm pe toți vînătorii și pescarii din AJVPS Maramureș.