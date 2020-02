Prezentare despre siguranța online a tinerilor la Colegiul „Nenițescu”

Reprezentanții Centrului Europe Direct Maramureș s-au aflat vineri, 7 februarie, la Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu” din Baia Mare unde au avut o prezentare legată de siguranța online a tinerilor.

„Am văzut care sunt activitățile pentru care tinerii de azi se conectează la internet și care este frecvența cu care fac acest lucru. Am comparat cele spuse de tineri cu date statistice furnizate de EuroStat (care se referă la toți cetățenii adulți ai UE). Apoi am trecut în revistă câțiva termeni legați de riscurile care le reprezintă utilizarea neatentă a resurselor cibernetice (malware, ransomware, spam, clickjacking, profiluri false, clonate etc.). Un alt punct dezbătut a fost legat de cyber-bullying și care sunt pașii care trebuie luați dacă tinerii se găsesc într-o astfel de situație. Am menționat eforturile Uniunii europene legate de securitatea cibernetică și activitatea ENISA – Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, dar și a Europol care a înființat Centrul European pentru Criminalitate Cibernetică (European Cybercrime Centre (EC3) pentru a întări răspunsul organelor de ordine în ceea ce privește criminalitatea în mediul virtual și astfel a proteja cetățenii, firmele și guvernele europene”, au arătat reprezentanții Europe Direct Maramureș. La final, s-a vizionat un scurt film realizat de către EUROPOL în cadrul campaniei #SayNO legată de coerciție și șantaj online.