Raportul Curţii de Conturi pe 2019: Disfuncţionalităţi semnificative în judeţul Maramureş (I)

Camera de Conturi Maramureș exercită funcția de audit/control şi urmăreşte cum sunt gestionate fondurile publice şi cum este administrat patrimoniul unităților administrativ-teritoriale. În 3 februarie 2020, Camera de Conturi Maramureș a făcut public Raportul privind finanțele publice locale pe anul 2018 la nivelul județului Maramureș, pentru a informa autoritățile administrației publice deliberative ale unităților administrativ-teritoriale și publicul larg cu rezultatele misiunilor de audit/control desfășurate de Camera de Conturi Maramureș în anul 2019.

Privire generală

Se remarcă execuția peste medie a cheltuielilor de personal (96,2%) și a cheltuielilor pentru asistența socială (90,4%), în comparație cu gradul de execuție a proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (17,4%) și a cheltuielilor de capital (43,7%). În structură, ponderea cea mai mare este reprezentată de cheltuielile de personal (26,1% din totalul plăților efectuate), urmată de bunuri și servicii (22,9%), în timp ce cheltuielile de capital reprezintă doar 15,7%, iar proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile reprezintă doar 4,0% din totalul plăților efectuate în anul 2018. Această execuție a cheltuielilor reliefează menținerea și în anul 2018 a tendinței de orientare a fondurilor publice către cheltuieli sociale și de consum și mai puțin către investiții.

În anul 2019, Camera de Conturi Maramureș a verificat un număr de 30 ordonatori principali de credite a bugetelor locale. La nivelul județului Maramureș, au fost realizate 32 de acțiuni, din care 27 de misiuni de audit financiar, 2 acțiuni de control și 3 misiuni de audit al performanței. Au fost emise 23 de decizii cu măsuri de înlăturare a neregulilor în activitatea financiar-contabilă și/sau fiscală controlată și de aplicare a măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora.

La Unitatea Administrativ Teriorială Oraşul (U.A.T.O) Târgu Lăpuș și la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna (U.A.T.C.) Săcălășeni, au fost emise 2 decizii cuprinzând 3 măsuri dispuse de directorul Camerei de Conturi Maramureș, pentru înlăturarea abaterilor constatate la control. În U.A.T.O. Tăuții Măgherăuș și U.A.T.O. Seini, au fost realizate câte două acțiuni: audit financiar asupra conturilor de execuție bugetară pe anul 2018, cât şi audit privind performanța modului în care realizarea veniturilor proprii constituie o prioritate în stabilirea și menținerea echilibrului bugetar.

Prejudicii constatate

UATJ Maramureş, 313 mii lei. Muzeul Judeţean de Muzeul de Etnografie și Artă Populară Baia Mare, 1.000 lei. UATM Baia Mare, 51.000 lei. Grădinița cu Program Prelungit nr. 8 Baia Mare, 1.000 lei. Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu” Baia Mare, 2.000 lei. Direcţia de Asistență Socială Baia Mare, 6.000 lei. U.A.T.O. Seini, 27.000 lei. Liceul Tehnologic Agricol ,,Alexiu Berinde” Seini, 7.000 lei. U.A.T.O. Șom­cuta Mare, 603 mii lei. U.A.T.O. Tăuții Măghe­răuș, 40 mii lei. U.A.T.O. Târgu Lăpuș, 27 mii lei. U.A.T.C. Ariniș, 806 mii lei. U.A.T.C. Băița de sub Codru, 132 mii lei. U.A.T.C. Băiuț, 25 mii lei. U.A.T.C Bîrsana, 107 mii lei. U.A.T.C. Bocicoiu Mare, 74 mii lei. U.A.T.C. Cicârlău, 200 mii lei. U.A.T.C. Coaș, 9 mii lei. U.A.T.C. Desești, 126 mii lei. U.A.T.C. Gârdani, 2 mii lei. U.A.T.C. Lăpuș, 69 mii lei. U.A.T.C. Oncești, 711 mii lei. U.A.T.C. Petrova, 20 mii lei. U.A.T.C. Poienile de sub Munte, 242 mii lei. Liceul Tehnologic Poienile de sub Munte, 5 mii lei. Școala Gimnazială nr. 4 Poienile de sub Munte, 3 mii lei. U.A.T.C. Remetea Chioarului, 22 mii lei. U.A.T.C. Repedea 1.737 mii lei. U.A.T.C. Rona de Jos, 2 mii lei. Școala Gimnazială „Lau­rențiu Ulici” Rona de Jos, 10 mii lei. U.A.T.C. Ruscova, 182 mii lei. U.A.T.C. Satulung, 320 mii lei. U.A.T.C. Săcă­lășeni, 8 mii lei. U.A.T.C. Săpânța, 283 mii lei. Școala Gimnazială „Dr. Gheorghe Tite” Săpânța, 1.000 lei. U.A.T.C. Strâmtura, 99 mii lei. U.A.T.C. Șișești, 96 mii lei. U.A.T.C. Vișeu de Jos, 147.000 lei. Pe judeţ, au fost identificate venituri suplimentare de 2,2 milioane lei şi abateri financiar contabile de 36 milioane lei.

Constatări la controlul de audit

Cu ocazia misiunilor de audit efectuate, la șapte unități administrativ teritoriale, respectiv Băița de Sub Codru, Băiuț, Bocicoiu Mare, Petrova, Poienile de sub Munte, Remetea Chioarului și Satulung, s-a constatat neconstituirea fondului de rezervă bugetară, aflat la dispoziția consiliilor locale, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor, care se utilizează la propunerea ordonatorului principal de credite, pe bază de hotărâri ale consiliului local, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar. Cauzele deficienței sunt reprezentate de necunoașterea prevederilor legale privind modul de constituire și utilizare a fondului de rezervă bugetară.

În cazul U.A.T.C. Băiuț și U.A.T.C. Poienile de sub Munte, s-a constatat nefundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul auditat, cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugete este mai mic de 97% pe fiecare an.

Deficienţe de 36 milioane lei

• Neevidențierea în contul activelor fixe a obiectivelor de investiții finalizate, recepționate, date în folosință, în sumă de 21.184 mii lei, în opt entități verificate. La oraşul Tăuții Măgherăuș, s-a constatat menținerea eronată în contul 231 „Active fixe corporale în curs de execuţie” a unor cheltuieli cu investiții recepționate în sumă de 7.788 mii lei. Deficiența a fost înlăturată. La U.A.T.C. Repedea, s-a constatat menținerea nejustificată în contul 231 „Active fixe corporale în curs de execuţie” la 31.12.2018, a unor cheltuieli cu investiții recepționate în sumă de 5.922 mii lei. În timpul misiunii de audit au fost efectuate corecțiile în evidența contabilă, deficiența fiind înlăturată. Situaţii similare s-au constatat și la U.A.T.C. Băița de sub Codru şi Rona de Jos.

• Înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor bunuri aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ teritoriale în valoare de 2.213 mii lei, în cinci unități administrativ teritoriale. La Municipul Baia Mare, s-a constatat înregistrarea eronată a unor operațiuni patrimoniale în sumă de 881 mii lei, înregistrarea eronată a unor lucrări de reabilitare în valoare totală de 423 mii lei în conturile contabile de cheltuieli şi nu prin majorarea valorii mijloacelor fixe, precum și înregistrarea eronată a lucrărilor de reabilitare şi de modernizare a grupurilor sanitare efectuate la Şcoala Gimnazială „Petre Dulfu” Baia Mare (ordonator terțiar de credite) în sumă de 19 mii lei. Valoarea totală a bunurilor înregistrate eronat în evidența contabilă este de 1.323 mii lei. Abaterile constatate au fost remediate în timpul misiunii de audit. La Rona de Jos, s-a constatat înregistrarea eronată în evidenţa contabilă, în conturile contabile de cheltuieli, a unor lucrări de natura investiţiilor în valoare de 369 mii lei.

• Existența unor neconcordanțe între evidența contabilă și cea fiscală în sumă de 4.521 mii lei, în opt unități administrativ teritoriale. La Vișeu de Jos, neconcordanța între soldul contului 464 „Creanțe ale bugetului local” raportat în situațiile financiare și lista de rămășițe la 31 decembrie 2018 era de 1.023 mii lei. Cauza deficienței constă în incompatibilitățile dintre programele informatice care asigură administrarea impozitelor și taxelor locale și respectiv conducerea evidenței contabile. Abaterea a fost remediată în timpul misiunii de audit. O situație similară s-a constatat și la U.A.T.O. Tăuții Măgherăuș (464 mii lei), deficiența fiind înlăturată. La U.A.T.C. Săpânța, au fost neconcordanţe similare de 1.133 mii lei.

• Nestabilirea și neînregistrarea amortismentului activelor fixe corporale și necorporale, conform prevederilor legale, în sumă de 1.282 mii lei, la șase entități verificate, din care în cazul a cinci entități nu a fost posibilă cuantificarea abaterii. La U.A.T.C. Desești, s-a constatat că, în perioada 2016-2018, entitatea nu a calculat şi nu a înregistrat în evidența contabilă cheltuielile cu amortismentul, în sumă de 840 mii lei, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, pentru activele fixe corporale aflate în patrimoniu, de natura mijloacelor de transport, utilajelor și mobilierului și care au fost achiziționate, utilizate sau puse în func­țiune în perioada 2014-2015. Verificarea efectuată la Școala Gimnazială Desești (ordonator terțiar de credite) a relevat faptul că, în perioada 2017-2018, entitatea nu a calculat şi nu a înregistrat în evidența contabilă cheltuielile cu amortismentul, în sumă de 443 mii lei, pentru activele fixe corporale amortizabile aflate în patrimoniu. În timpul misiunii de audit, reprezentanții celor două entități au calculat amortismentul aferent.

Ioan NEGRU