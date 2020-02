Stop dopajului! Steroizii din sălile de forţă

Pierderea ireversibilă a părului, acneea, impotenţa, infertilitatea sau anxietatea sunt printre efectele negative minore ale consumului de steroizi şi hormoni de creştere, dar se poate ajunge şi la tumori hepatice, paranoia, hepatită, sau chiar deces.

O realitate des întâlnită în sălile de forţă din România, mai ales în rândul tinerilor, ale cărei efecte, de cele mai multe ori ireversibile, autorităţile încearcă să le diminueze.

Principalul scop al consumului de steroizi şi hormoni de creştere, prin ingerare sau injectare, este creşterea masei musculare şi arderea grăsimilor, astfel încât corpul sportivului sau practicantului amator de culturism să pară sculptat. Şi acest lucru se realizează direct proporţional cu consumul de substanţe dopante şi exerciţiile fizice solicitante.

În România, consumul de steroizi şi hormoni de creştere a atins un nivel îngrijorător şi din cauza faptului că traficului acestor substanţe nu este incriminat de lege.

„Sportivii români sunt pregătiţi pe bani publici şi unii iau hormoni de creştere şi steroizi, iar pe plan mondial nu există persoană care să nu fi avut efecte medicale ireversibile. Asta în funcţie de cantitate şi perioada de timp în care au consumat. Şi anume, impotenţa la bărbaţi, acnee, probleme grave de piele, am cunoştinţe care nu mai pot merge nici măcar la piscină, şi-a pierdut iubita şi aşa mai departe. Apar cancere şi tumori pentru care statul român cheltuie ulterior bani mulţi pentru tratament. Avem cazuri de deces cu dovezi, au făcut infarct, unii aveau atât de gros sângele încât nu puteau să îl scoată, sunt femei care nasc copii cu malformaţii sau nu rămân însărcinate. Şi în aceste condiţii sunt părinţi care îşi lasă copiii să meargă la sala de forţă pentru că sunt bucuroşi că nu mai stau în baruri, şi acolo cel care are sala îşi bate joc de ei” – a declarat, recent, Cristian BALAJ, preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping.

Să procuri astfel de substanţe în România e floare la ureche, orice doritor poate achiziţiona foarte uşor din mediul online steroizii care produc iluzia unui corp sănătos. În plus există şi forumuri unde tineri, şi uneori chiar adolescenţi, cer sfatul şi sunt îndrumaţi mai apoi către consumul de substanţe care să le mărească masa musculară şi să-i ajute la micşorarea ţesuturilor adipoase.

În ceea ce îi priveşte pe comercianţi, aceştia îşi desfăşoară aproape nestingheriţi activitatea, riscând maximum o amendă.

Traficul cu substanţe dopante în România se realizează pe două filiere, din Republica Moldova şi din Bulgaria, ţări care permit producerea de steroizi şi hormoni de creştere.