Campioana a adus un jucător de la Dinamo

Campioana României a reuşit înregimentarea lui Silviu Andrei Grădinaru de la Dinamo Bucureşti, jucător ce a semnat un contract pe patru sezoane cu CSM Ştiinţa Baia Mare.

Născut pe 23 iunie 1997 în Băicoi, județul Prahova, jucătorul de 1,88 m şi 119 kg joacă în linia a treia pe postul de flanker. Primul contact cu balonul oval l-a avut la vârsta de 15 ani când a fost îndrumat de Lucian Mircescu spre Clubul Sportiv Aurora Băicoi. După o perioadă de doar trei luni petrecută la formația din Băicoi, noua achiziție a zimbrilor s-a îndreptat spre capitală, evoluând în ordine la CS Grivița Roșie București (2012-2016), respectiv CS Dinamo București (2016-2019).

Începând cu anul 2015 intră în atenția selecționerilor României la categoriile de vârstă Under 18 și Under 20, naționale cu care participă la Campionatele Europene. La naționala Under 20 ani este adus de actualul tehnician al zimbrilor Eugen Apjok.