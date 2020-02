Asociaţia Artiştilor Plastici “Alexandru Şainelic” din Baia Mare a deschis seria evenimentelor de artă din acest an cu expoziţia de pictură, reunită sub denumirea “Salonul de iarnă-primăvară”. De data aceasta, expun 40 de artişti, iar tematica e una diversă, pornind de la peisaj, tradiţional şi ajungând la spiritualitate. Expoziţia poate fi văzută până în 24 februarie în Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” din Baia Mare.

“E primul eveniment din 2020. Întruneşte peste 40 de artişti, un număr care creşte de la o expoziţie la alta. Avem patru membri noi. Nu numai numărul artiştilor creşte, ci şi nivelul artistic. Putem vedea un suflu nou, moduri de manifestare cu care nu ne-am întâlnit până astăzi şi care nu fac altceva decât să ne încânte. Tematica salonului nu e strict legată de cele două anotimpuri, am lăsat libertate artiştilor. Într-una din lucrări putem observa un peisaj mai aparte: dintr-o şură. Dacă ne uităm în fundal vedem o uşă deschisă şi apare în splendoarea ei, iarna. Orice lucrare de aici o putem raporta la un aspect al iernii sau primăverii”, a afirmat preşedintele Asociaţiei Artiştilor Plastici “Alexandru Şainelic” din Baia Mare, Mihai Tirică. Asociaţia şi-a propus pentru acest an un program intens, cu mai multe tabere de pictură.