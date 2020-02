Aproape 3 milioane pachete cu țigări de contrabandă, confiscate la frontiera de nord a României în 2019

La sediul ITPF Sighetu Marmației a avut loc evaluarea activităților desfășurate de către polițiștii de frontieră din cadrul inspectoratului în anul 2019, eveniment la care au participat chestor principal Bute Liviu, adjunctul inspectorului general al Poliției de Frontieră Române, reprezentanți ai autorităților locale și structurilor de cooperare din județele Maramureș, Satu Mare și Suceava.

Evaluarea activității desfășurate în anul 2019 a fost prezentată de comisar șef Florin Coman – inspector șef al ITPF Sighetu Marmației.

Situația operativă la frontiera de stat, din zona de responsabilitate a ITPF Sighetu Marmației, a fost caracterizată prin prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, în mod special a activității de contrabandă cu țigări, trafic cu autovehicule furate din străinătate și migrație ilegală.

Valori de trafic

Prin punctele de trecere a frontierei, în zona de competență a județelor Satu Mare, Maramureș și Suceava, s-a înregistrat un trafic de peste 7.400.000 persoane (din care 5.000.000 cetățeni din state UE și 2.400.000 persoane din state non-UE) care au tranzitat frontiera, atât pe sensul de intrare, cât și pe sensul de ieșire în/din țară. De asemenea, în aceeași perioadă au tranzitat frontiera peste 2.440.000 mijloace de transport.

Fapte ilegale

S-au întocmit 991 dosare penale: Satu Mare – 326, Maramureș – 283, Suceava – 382, sub aspectul săvârșirii a 1.783 infracțiuni de către 1.105 persoane.

Pe linia activității de cercetare penală în dosarele penale instrumentate la nivelul inspectoratului au fost arestate 15 persoane și destructurate 5 grupări infracționale.

Au fost aplicate 1.247 sancțiuni contravenționale în valoare de 394.700 lei.

Bunuri confiscate

Valoarea totală a bunurilor confiscate a fost de peste 40.095.400 lei – aproximativ 8.441.000 euro.

Pe județe, situația bunurilor confiscate se prezintă astfel: Satu Mare – 728.900 lei; Maramureș – 236.700 lei; Suceava – 129.800 lei.

S-au confiscat: 2.942.966 pachete țigarete (5.886 baxuri), 183 autovehicule (din contrabandă și din traficul cu auto furate), 173 kg chihlimbar, 699,5 litri alcool, 331,5 litri carburanți și lubrifianți, 69 m.c. material lemnos, 483 bucăți articole vestimentare și marochinărie, 496 kg tutun narghilea, 30 articole electronice și electrice.

Migrația ilegală

S-au desfășurat 556 acțiuni proprii și în comun cu structurile teritoriale ale Inspectoratului pentru Imigrări de pe raza județelor Satu Mare, Maramureș și Suceava.

În urma acestor acțiuni s-au înregistrat 81 dosare de migrație ilegală în care au fost implicați 257 cetățeni străini, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trecere ilegală a frontierei. Totodată, în urma acțiunilor au fost cercetați 8 traficanți de migranți.

Contrabanda cu țigări

Polițiștii de frontieră au înregistrat 417 dosare penale, fiind implicate 305 persoane, sub aspectul săvârșirii a 423 infracțiuni.

Totodată, au fost executate 42 de percheziții domiciliare, în cadrul unor acțiuni de combatere a contrabandei cu țigări, și au fost puse în executare 31 de ordonanțe de punere sub sechestru asigurator. Valoarea bunurilor puse sub sechestru se ridică la suma de 2.500.000 lei.

A fost descoperită și ridicată în vederea confiscării cantitatea de 2.942.966 pachete țigări (5.886 baxuri) de proveniență ucraineană, în valoare totală de 30.428.397 lei.

În această zonă sunt descoperite aproape zilnic persoane care încearcă să traverseze frontiera transportând țigări de contrabandă, deseori polițiștii de frontieră fiind nevoiți să folosească armamentul din dotare pentru reținerea lor, în conformitate cu prevederile legii, deoarece nu se supun somațiilor legale.

În anul 2019, s-au înregistrat 111 evenimente de frontieră în care polițiștii de frontieră au folosit armamentul din dotare.

Autoturisme descoperite

Pe linia traficului internațional cu autoturisme furate au fost executate în zona de competență 45 acțiuni, atât independent, cât și împreună cu structurile de cooperare.

Au fost descoperite, pe comunicații și în punctele de frontieră, 53 de autovehicule semnalate ca fiind furate din străinătate sau căutate de autorități, a căror valoare depășește suma de 3.800.295 lei.

Ca urmare a activității desfășurate au fost înregistrate 53 dosare penale, pentru săvârșirea a 56 infracțiuni de către 56 persoane, cetățeni români și străini.

Nerespectarea regimului armelor și munițiilor

Au fost înregistrate 8 dosare penale pentru săvârșirea a 8 infracțiuni, în care au fost implicate 8 persoane. Totodată, au fost descoperite și ridicate 4 arme, majoritatea neletale, și mai multe tipuri de muniție.

În anul 2019 au fost înregistrate 14 dosare penale pe linia combaterii traficului cu substanțe interzise, cu 19 persoane cercetate. Totodată, au fost descoperite: 84,3 kilograme heroină, 450 pastile Ecstasy şi 82,25 grame canabis.

Concluzie

Contrabanda cu produse accizabile, îndeosebi tutun și țigări de proveniență ucraineană, reprezintă principala formă de manifestare a infracționalității transfrontaliere la granița cu Ucraina.