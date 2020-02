La un pas de surpriză!

• Știința Explorări Baia Mare – VM Zalău 2-3 (24, 24, -25, -18, -11) •

Echipa băimăreană a scăpat printre degete o victorie în trei seturi în fața vicecampioanei VM Zalău. În meciul disputat în etapa a 16-a a Diviziei A1 de volei masculin, băimărenii au condus cu 2-0 la seturi și 21-17 în setul 3, dar nu au reușit să-și concretizeze avantajul.

Cei mai buni de la gazde au fost tinerii Andrei Butnaru și Andrei Crișan. Ultimul a evoluat pe postul de trăgător universal, în absența ungurului Csanad David (învoit pentru a-și rezolva o problemă familială). Principalul artizan al victoriei oaspeților a fost Rogerio Mineiro, care a început meciul ca extremă, dar din setul 3 a jucat pe postul de „universal”, în locul lui Gabriel Cherbeleață.

• Explorări: Răileanu 1p, Crișan 15p (2 ași), Aldea 8p (1 blocaj), Butnaru 18p (6 blocaje), S. Dragomir 14p (2 blocaje), Iftime 11p (un blocaj, un as), Harmash (libero). Au mai jucat: Al. Dragomir, Țuțea 2p și M. Talpă 1p. Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

• VM Zalău: Muscină 4p (2 blocaje, un as), Cherbeleață 10p (un blocaj), Spînu, N. Ghionea 9p (2 blocaje, 3 ași), Dal Bosco 17p (3 blocaje, 2 ași), Mineiro 19p (2 blocaje, un as), Skundric (libero). Au mai jucat: Bartha, Darlaczi 12p (2 blocaje) și Sinkkonen 6p (5 blocaje). Antrenori: Bogdan Tănase și Bogdan Nicolae.

Au arbitrat: Cristian Șanta și Nicolae Cristea (Cluj-Napoca). Observator FRV: Petrică Stancu (Brașov).

Evoluția scorului:

• setul I: 3-6, 4-9, 12-12, 19-17, 20-21, 26-24

• setul II: 3-4, 12-9, 15-15, 20-17, 20-20, 26-24

• setul III: 4-3, 8-8, 16-11, 21-17, 21-21, 25-27

• setul IV: 3-4, 7-5, 8-11, 17-21, 18-25

• setul V: 2-4, 5-5, 7-11, 11-13, 11-15.