Cu pădurea la Bruxelles

Mai zilele trecute, mă întorceam, cu prietenul Ștefan M., de la Bistrița. Printre altele, îmi spune despre peisajul întristat al pădurilor văzut din avion. Munții, altădată acoperiți de codri mănoși, acum sunt presărați de poieni selenare, unde arborii au devenit amintire. Cum nu am călătorit, în ultima vreme, spre București pe calea aerului, am fost atent la această stare de fapt. Fac parte dintre cei care simt durerea pădurilor. Mă întristez când ne este ponegrită țara. Dar nu pot avea ochii închiși când evidența te trage de mânecă. Soarta pădurii românești este în pericol. Imaginile pe care le vedem în presă sunt tratate cu multă indiferență. Presa scrie, pădurile se taie.

Fenomenul este mai vechi. Pentru unii s-a cicatrizat. Orice om de bună-credință este siderat că, de multă vreme, autoritățile românești se refugiază într-o tăcere complice. Auzim în fiecare zi că ele, pădurile, fac parte din siguranța națională. Orice exagerare are urmări nebănuite, pe vreme lungă când este vorba de aurul verde. Cine ne apără? Cine se ocupă de liniștea țării? Se țin la secret știri de interes public. Și pădurile s-au dus, când în jos și când în sus. Așa, jaful din păduri a devenit alarmant. Au furat ai noștri, au furat ai lor. Se vede că clopotele bat în dungă.

Recent, România a primit un avertisment dur din partea Comisiei Europene, atât pentru defrișări ilegale, cât și pentru poluare. Oficialii de la Bruxelles au anunțat că au declarat împotriva țării noastre procedura de infringement, ceea ce înseamnă amenzi usturătoare, pe care le vom plăti din bani publici. S-a luat această decizie după ce oficialii europeni au făcut propriile investigații. Au urmărit din satelit pădurile României și le-au comparat cu anul 2007, momentul aderării. Și au fost șocați să constate că doar în Maramureș a dispărut o suprafață mai mare decât cea a orașului Bruxelles (Bruxelles are 33 km pătrați). Așa scrie în raportul Comisiei Europene.

Nimic despre felul în care austriecii și-au făcut o vioară dintr-un paltin din Carpați. Cineva, nume important, trecând cu el pe drumul Cavnicului, mi-a arătat, în stânga, câteva dealuri golașe, de pe care arborii au fost tăiați în câteva luni. Ați fost pe la Borșa în ultima vreme? Este un peisaj de pe lună. Informațiile despre tăierile ilegale sunt ascunse. Au dispărut unele arii protejate, aproape peste noapte, nici nu se știe cum. Cât ne-am uita, unii dintre noi, chiorâș la Poarta din Apus se vede că noi nu ne purtăm de grijă în privința pădurilor. România are la dispoziție o lună să ia măsuri urgente. Riscă să ajungă în fața Curții Europene de Justiție și să suporte sute de milioane de euro pe zi. Așa scrie catastiful european.

Actualul ministru al Mediului, Costel Alexe, a fost vinerea trecută la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu comisarul pentru Mediu. A fost, au vorbit, iar românul s-a angajat ca, în trei luni, să limiteze, chiar să stopeze tăierile ilegale de păduri de pe la noi. Este o listă lungă de promisiuni. Să vedem cu ce ne vom alege. Nu a uitat actualul ministru al pădurilor să spună că predecesorul lui a ascuns adevărul din Munții Carpați. Cert este, vedem și noi cei care mai avem păduri de suflet, că jaful nu mai este un fapt divers. Cum ușor sunt tratate și crimele asupra pădurarilor. Una s-a întâmplat, recent, în Maramureș, în Ocolul Silvic Strâmbu Băiuț. Pădurarul Liviu Pop a căzut victimă hoților de lemne. Omul a murit, prădătorii de viață și păduri își fac planuri pentru a-și cumpăra alte ferăstraie. Oricum, situația este gravă. Apărătorii pădurilor, fie ele de stat ori private, stau tăcuți în spatele unor legi, ori sunt țesuți în covorul verde al relațiilor oculte.

Unde se pierde umbra tăcută a unor haiduci. Am ajuns cu pădurile la Bruxelles. Cine ar trebui să ne apere pădurile noastre ? Noi, ori Comisia Europeană? Răspundeți fiecare, cum socotiți. Jaful este național. Cine ne apără ?