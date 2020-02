21 – 23 februarie, ediția a XIV-a • „Nunta de la A la Z” – în Baia Mare Value Centre

– oferte inedite la cel mai mare târg de nunți din Maramureș –

Cea mai mare expoziție cu vânzare dedicată viitorilor miri poate fi vizitată, în perioada 21-23 februarie, la centrul comercial Baia Mare Value Centre. Este vorba despre cea de-a XIV-a ediție a evenimentului „Nunta de la A la Z”, organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș.

Anul acesta, organizatorul evenimentului a hotărât să schimbe locația acestui târg de nunți, astfel că, în parteneriat cu Baia Mare Value Centre, ediția din acest an a expoziției „Nunta de la A la Z” se desfășoară într-o nouă ambianță, ce va fi susținută de peste 40 de expozanți din Satu Mare, Bihor, Cluj și Maramureș.

O altă noutate din acest an constă în faptul că Liga Studenților „Pintea Viteazul” a devenit colaboratorul Camerei de Comerț și Industrie, în organizarea expoziției. Având în vedere că evenimentul este organizat în preajma sărbătorii tradiționale Dragobetele, studenții vor oficia căsătorii pentru o zi.

Aproximativ 100 mp din cadrul expoziției „Nunta de la A la Z” vor fi alocați rochiilor de mireasă. Viitorii miri vor mai găsi la standurile „Nunta de la A la Z” bijuterii și accesorii vestimentare, invitații de nuntă și botez, mărturii, decorațiuni pentru masa mirilor, aranjamente florale, decor evenimente, restaurante, torturi și prăjituri, servicii foto-video-audio, consultanță evenimente, pachete turistice etc. De asemenea, organizatorii vor pregăti pentru vizitatori și un program artistic.

Expoziția „Nunta de la A la Z” este deschisă publicului în perioada 21-23 februarie, între orele 10–21, în Baia Mare Value Centre, Bd. București nr. 53. Intrarea este liberă.