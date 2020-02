Școala „Nicolae Iorga”, campioana județului la ONSȘ

Sala de sport a Școlii „Lucian Blaga” a găzduit, miercuri, 19 februarie, faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la handbal feminin, gimnaziu.

Trei unități de învățământ au participat în această fază: Școala „Nicolae Iorga” Baia Mare, Școala „Lucian Blaga” Baia Mare și Școala 4 Poienile de sub Munte. Rezultate: Șc. „N. Iorga” – Șc. „L. Blaga” 19-4; Șc. 4 Poienile de sub Munte – Șc. „N. Iorga” 0-20; Șc. „L. Blaga” – Șc. 4 Poienile de sub Munte 14-4. Clasament final: 1. Școala „Nicolae Iorga” Baia Mare; 2. Școala „Lucian Blaga” Baia Mare; 3. Școala 4 Poienile de sub Munte.

Lotul campioanei județene: Carla Șchiopu (CSȘ 2), Alisia Boiciuc (CSȘ 2), Maria Cîrstea (CSȘ 2), Giulia Gheorghe (CSȘ 2), Nina Pop (CS Phoenix), Andreea Prunduș (CS Phoenix), Iulia Cionte (CSȘ 2), Maya Postelnicu (CSȘ 2), Selena Stavariu (Pegasus Tg. Mureș), Denisa Kacso (CSȘ Viitorul Cluj), Gisela Donca (CS Marta), Alexandra Gonta (CS Marta), Daria Utan (CSȘ 2), Maya Sabou (CSȘ 2), Giulia Ardelean (CSȘ 2). Antrenor: prof. Anca Stoica.

Școala „Nicolae Iorga” va reprezenta județul Maramureș la faza zonală a ONSȘ ce va avea loc la Bistrița.