Elevi şi profesori din Cavnic, la o activitate transnaţională în Spania

O delegaţie a Colegiul Economic „Pintea Viteazul” din Cavnic, formată din doi profesori (Melania Dobrican, Bogdan Stoica) şi patru elevi (Daubner Abigail, Deszi Diana, Szasz Giulia, Ungur Sara), a luat parte, între 10 şi 14 februarie, la o activitate de învăţare transnaţională prevăzută de calendarul proiectului Erasmus+ „Code yourself into English” şi desfăşurată în oraşul Torrijos din Spania. Întâlnirea a reunit delegaţi din unităţi de învăţământ din şase ţări: Croaţia, Grecia, Italia, România, Spania şi Turcia.

Activităţi integrative, ateliere de lucru, vizită de cercetare la o companie de IT

Pe durata şederii în Spania, profesorii şi elevii au luat parte la un scurt tur al şcolii gazdă, au participat la activităţi integrative şi au fost cooptaţi în ateliere de lucru ce au vizat: prezentarea/vizualizarea jocurilor propuse pe tema „Tradiţii de Crăciun/ Anul Nou”, prezentarea rezultatelor obținute pe tema „Future jobs”, realizarea de material/jocuri pe tema „Future jobs”, realizarea de material de promovare a programării (cântece, fluturași, postere etc.), discutarea competențelor necesare pentru „Future jobs” (5Cs). De asemenea, musafirii au participat la orele de curs şi au efectuat o vizită de cercetare la o companie locală de IT. „Săptămâna petrecută în Spania a fost printre cele mai distractive și constructive din viața mea. La început, am avut niște îndoieli, însă, luni, când am participat la primele activități și i-am cunoscut pe ceilalți elevi, am realizat că o să urmeze niște zile grozave. Am participat la activități interesante și interactive: am făcut prezentări despre posibilele ocupații în viitor, am realizat materiale de promovare a programării, am învățat cuvinte în limba spaniolă. Mi-a plăcut că, de fiecare dată, echipele de lucru erau mixte pentru a-i încuraja pe elevi să comunice în limba engleză”, a mărturisit eleva Abigail Daubner. Activitatea de învăţare transnaţională s-a dovedit, aşadar, o experienţă plină de beneficii pentru participanţi. Pe lângă învăţare ori exersarea limbajelor de programare, aceştia şi-au îmbunătăţit cu această ocazie abilităţile digitale. Mai mult, şi-au exersat şi abilităţile de comunicare în limba engleză.

“Proiectul îşi propune să crească cu 10% gradul de utilizare şi integrare a instrumentelor IT în cadrul orelor de limba engleză”

Schimbul de experienţă cu profesorii din ţara gazdă este un alt mare câştig al acestei activităţi, la fel ca descoperirea culturală a zonei în care s-a bifat întâlnirea. „Despre această experiență pot spune că a fost o oportunitate pentru mine și este, de fapt, pentru oricare elev. Mă bucur că am fost selectată pentru mobilitatea în Spania, unde am putut învăța lucruri noi. Activitatea mea preferată a fost „Future jobs”. Gazda mea a fost prietenoasă și m-am înțeles bine cu ea și familia ei, s-au preocupat să nu-mi lipsească nimic”, a punctat şi Giulia Szasz. În cadrul parteneriatului strategic de schimb interşcolar „Code yourself into English”, derulat în perioada 2019-2021, sunt implicate unităţi de învăţământ din: Croaţia, Grecia, Italia, România (Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic”), Spania şi Turcia. „Proiectul îşi propune să crească cu 10% gradul de utilizare şi integrare a instrumentelor IT în cadrul orelor de limba engleză, să dezvolte abilităţile digitale ale elevilor şi profesorilor pentru o mai bună integrare într-o societate digitalizată, să creeze oportunităţi de a dezvolta şi aplica metode de predare inovatoare pentru limba engleză (predată ca limbă străină)”, a informat prof. Claudia Stoica, de la Colegiul Economic „Pintea Viteazul” din Cavnic, responsabil proiect. Prin intermediul activităţilor de proiect se vor realiza: cartonaşe cu vocabular util, jocuri online pentru consolidarea unor noţiuni de gramatică, animaţii cu expresii uzuale în limba engleză, prezentări (Future Jobs) şi filmuleţe cu diferite tematici (viaţa de zi cu zi, sănătate, alimentaţie, turism, sport), benzi de­senate (probleme de gramatică, sintaxă), postere şi pliante de promovare a programării.