Ţăranii cer redeschiderea tîrgurilor de animale

Miercurea trecută, am mers cu aparatul de fotografiat şi reportofonul în tîrgul de animale din comuna Copalnic-Mănăştur, dar locul era gol, nici un animal, nici un ţăran… (Un comerciant din Carei vindea porumb boabe cu 0,80 lei/kg, tărîţe de grîu cu 0,80 lei/kg şi făină albă de grîu, cu 1,50 lei/kg.)

Vasile Ştefan Mihalca, primarul comunei, ne-a spus: „Tîrgul de animale din Copalnic Mănăştur are o tradiţie de peste o sută de ani. Am cerut autorităţilor judeţene şi naţionale să redeschidă tîrgurile, dar încă nu avem nici un răspuns. La acest tîrg, veneau ţărani din comunele învecinate, Cerneşti, Şişeşti, Vima Mică, Săcălăşeni, Dumbrăviţa, oraşul Cavnic. Este foarte important şi pentru gospodarii din comuna noastră, iar pentru cei din satele Preluca Veche şi Preluca Nouă este vital, acolo n-a existat cooperativă agricolă de producţie, deci ţăranii n-au pensii, trăiesc din banii pe care îi obţin din vînzarea în tîrg a animalelor. De fapt, toţi agricultorii din zonă doresc să se redeschidă tîrgul de animale”.

Ioan Costin din Vad are în grajd două vaci şi un viţel. Ne spune că populaţia satului a îmbătrînit, tinerii au plecat la muncă în oraş sau în străinătate, iar părinţii lor cresc animale pentru a-şi completa pensia de 1.000 lei/lună. Predau laptele crud la fabricile de procesare din Cerneşti (1,15 lei/litru) sau Copalnic-Mănăştur, însă animalele vii n-au unde să le vîndă. De aceea, ţăranii doresc să fie redeschis tîrgul de animale, acolo se formează preţul corect. În plus, vezi cu ochii tăi, ai de unde să alegi. Pe internet, cel mai adesea reclama este falsă şi baţi drumul degeaba…

Ioan Gîrda din Măgureni doreşte şi el să fie redeschis tîrgul de animale, are vaci şi viţei, iar de cumpărat, purcei.

Maria Cozmuţa, din Ruşor, nr. 6, ar cumpăra nişte purcei, dar n-are de unde. Ne întreabă de ce ţin tîrgurile de animale închise.

Paulina şi Augustin Bodea din Vad, soţ-soţie, fac agricultură de tip gospodăresc şi cer redeschiderea tîrgului de animale, ca să aibă unde să-şi vîndă viţeii. Agricultura ţărănească a scăzut, multe terenuri nu sînt lucrate, laptele este cumpărat de fabrici cu 80 de bani pe litru. Pe toţi îi afectează că tîrgul e închis, era nu doar o piaţă liberă, ci şi un prilej de socializare.

Tîrgurile rămîn, deocamdată, închise!

Dr. Sirtoniu Sima, purtătorul de cuvînt al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş, ne spune că interdicţia de a comercializa suine (porci) în tîrgurile de animale a fost luată în luna mai 2016 şi s-a aplicat în judeţele de la graniţa cu Ucraina, inclusiv în Maramureş.

După apariţia primului focar de pestă porcină africană, în judeţul Satu Mare, interdicţia de a vinde porci în tîrguri a fost extinsă în toată ţara. Iar în luna iulie 2018, a fost suspendată activitatea de comercializare a animalelor în tîrguri pentru toate speciile.

• Primarul comunei Ariniş, Gheorghe Mureşan, ne spune că a cerut de mai multe ori, la judeţ, să fie redeschise tîrgurile de animale. „Dispariţia tîrgului de animale din Ariniş ne distruge comuna!”

• Viceprimarul oraşului Şomcuta Mare, Claudiu Vladimir Mureşan, ne explică de ce închiderea tîrgului îi încurcă foarte tare pe fermierii mici şi mai mari, care n-au unde să-şi vîndă animalele şi de unde să cumpere pe ales, pe probă şi la vedere. A participat la o şedinţă în Mireşu Mare cu un ministru şi un secretar de stat, dar efectul a fost dezamăgitor, a primit … afişe. „Foarte tare ne deranjează că tîrgul e închis!”, spune viceprimarul Mureşan.

• Primarul comunei Ocna Şugatag, Mihai Ivaszuk, ne dă vestea că primarii din comunele şi oraşele maramureşene unde se ţin tîrguri intenţionează să se coalizeze şi să depună la Prefectura judeţului şi la DSVSA o adresă oficială prin care solicită redeschiderea tîrgurilor de animale. „În Ocna Şugatag şi la 30 km în jur nu sînt focare de pestă şi nici de altă boală transmisibilă la animale. Cerem să fie redeschise tîrgurile!”, ne spune primarul Ivaszuk.