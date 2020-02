Vocea MERITO

Domnica Boboc este învățătoare la Școala 149 București și este profesor Merito 2016. Pe Domnica am zărit-o în treacăt la Gala Merito, 2019, dar am fost mult prea emoționată ca să rețin figuri. Nici Summer Camp-ul din vara anului 2019 nu m-a ajutat să o cunosc pe Domnica, din cauză că nu a fost prezentă. Însă, dacă ai răbdare, unele lucruri se întâmplă atunci când trebuie. Astfel, în februarie 2020, am făcut cunoștință cu Domnica. Știți cum se spune, uneori e de ajuns o clipă pentru a cunoaște un om, alteori de o viață. Domnica e dedicată meseriei sale, vorbește cu pasiune despre copii și poartă în poșetă o carte pe care o citește împreună cu clasa ei. Cred că a fost nevoie de o clipă pentru că m-a impresionat mult simplitatea și căldura sufletească pe care le degajă atunci când vorbește despre copii. Povestea ei o puteți citi aici http://www.proiectulmerito.ro/domnica-boboc-invatatoare-bucuresti/. (Tatiana Cauni, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare – profesor MERITO 2019)