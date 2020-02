În Liga II, trei echipe în ecuație pentru șefie

• LIGA I

Rezultatele și marcatorii etapei 19: Pick-Up Pub – AS GCI Baia Sprie 2-4 (Marius Pricop, Cris­tian Iațu, respectiv Gabriel Borode, Raul Prodan, Ștefan Pop, Alex Florea); Evo Sport – Dr Browns 3-2 (Norbert Szlesinger, Cătălin Chișiu, Ciprian Duruș, respectiv Zoltan Boroș, Călin Borota); Mon Caprice – Rechinii 1-8 (Bogdan Cosma, respectiv Marius Feraru – 3, Ovidiu Temian – 2, Vlad Asăujan – 2, Zsolt Villand); North Team – Redex 2-2 (Marcel Hoca, Alin Miclăuș, respectiv Alin Barbul, Adrian Tutuța); Wembley – Nordic Boys 3-6 (Raul Tămaș, Rafael Tămaș, Cristian Ceteraș, respectiv Marian Satmari – 3, Răzvan Ardeleanu, Cătălin Răduneață, Paul Achim – autogol); Young 1967 – VLD Trans 1-4 (Gabriel Ma­xim, respectiv Călin Pop, Ionuț Smical – 2, Paul Mihali); Cartierul Motorului – FC Narghila 4-8 (Ma­rius Lazăr, David Achim – 3, respectiv Bogdan Dologa – 3, Alex Ignat – 2, Cristian Ponde – 2, Bogdan Lazăr).

Etapa viitoare • Sâmbătă, 29 februarie: Redex – Wembley, ora 18.00; AS GCI Baia Sprie – North Team, ora 19.00; Nordic Boys – Cartierul Motorului, ora 20.00 • Luni, 1 martie: Rechinii 2004 – Evo Sport, ora 17.00; Dr Browns – Pick-Up Pub, ora 18.00; VLD Trans – Mon Caprice, ora 19.00; FC Narghila – Young 1967, ora 20.00. Meciurile se dispută pe terenul sintetic al Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” nr. 5 Baia Mare.

• LIGA II

Rezultatele și marcatorii etapei 19: Redex II – Red Devils 4-1 (Daniel Florian – 2, Richard Danci – 2, respectiv Ruben Petruș); UACE ZEUS 3-1 (Petrică Buznea, Paul Onțiu, Ioan Sărmășag, respectiv Sandor Farago); Euro Pop Speed – FCA 2017 7-3 (Alin Petruș, Dănuț Pop, Ciprian Pop, Alex Bandi, Nicolas Chiș, Aurel Azoiței – 2, respectiv Claudiu Mihiș – 2, Marius Ardelean); FC Ciucaș – New Friends 4-2 (Paul Oșan – 3, Bogdan Vălean, respectiv Adrian Mociran, Alex Tămâian); Spartanii – Chicago Bulls 2-6 (Raul Timiș – 2, respectiv Sebas­tian Hidigan – 3, Adrian Vas, Adrian Jurec, Mircea Lăpușan); Amicii – FC Porto 2-0 (Florin Rak, Bogdan Pomean); New Generation – Viitorul Phoenix 4-3 (Bogdan Pogăceș – 2, Marton Petkes, Adrian Coza, respectiv Daniel Lingurar, Zoltan Lakatos, Nicușor Zoicaș); FC Karafee – E-Parchetar 7-2 (Raul Negreanu, Erik Piroska – 2, Antonio Negreanu – 2, Daniel Coardoș, Ivan Matișan, respectiv Adrian Szekely, Denis Tarța); Team Kronstadt – CS Spa Oaș 3-2 (Alin Budea – 2, Bogdan Boje, respectiv Petre Balint, Czompa Tamas).

Etapa viitoare • Sâmbătă, 29 februarie: Chicago Bulls – Redex II, ora 16.00; Viitorul Phoenix – Euro Pop Speed, ora 17.00; Red Devils – FC Karafee, ora 18.00 • Duminică, 1 martie: New Friends – FCA 2017, ora 16.00; E-Parchetar – Team Kronstadt, ora 17.00; FC Ciucaș – UACE, ora 18.00; CS Spa Oaș – New Generation, ora 19.00; ZEUS – Amicii, ora 20.00; FC Porto – Spartanii, ora 21.00. Jocurile se desfășoară pe terenul sintetic al Școlii Nr. 4 „Avram Iancu”.