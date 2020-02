În Târgu Lăpuș • Noutate pentru cititori

Din această săptămână, chioșcul pentru desfacerea (vânzarea) de ziare, reviste, cărți, broșuri, rechizite etc, care își avea „domiciliul” aproape de podul mare care traversează râul Lăpuș, s-a mutat la intrarea în curtea Casei de Cultură „Vasile Grigore Latiș”.

Chioșcul (foto) aparține lui Șofron Pașca, colaborator sportiv al Ziarului „Graiul Maramureșului”, care din pasiune pentru citit, dorește ca și cititorii lăpușeni să aibă zilnic posibilitatea de a-și procura ziarele dorite, cărți, broșuri etc.

Tot în centrul civic al orașului funcționează un alt chioșc, pentru vânzarea ziarelor și a altor publicații, ce aparține d-nei Mărioara Leșe. Și aici se desfac zeci de publicații din județ și din țară, cărți, reviste, cărți pentru copii, DVD-uri cu desene animate și CD-uri, broșuri colorate cu cele mai frumoase povești, integrame etc.