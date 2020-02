Conferința Episcopilor din România recomandă măsuri de prevenție sanitară împotriva coronavirusului

După ce s-a confirmat și în țara noastră prezența noului coronavirus (Covid-19), existând persoane infectate sau suspecte de infecție și izolate, ascultând sfaturile specialiștilor în domeniul medical, Conferința Episcopilor din România (CER) recomandă respectarea și aplicarea măsurilor de prevenție și limitare a răspândirii acestui virus.

“Măsurile recomandate vizează atât persoanele individuale, cât și comunitățile în care avem contact cu alți oameni, în bisericile parohiale și orice alt loc de cult, precum și toate structurile aflate sub organizarea și coordonarea noastră – școli, case de copii, case de bătrâni, centre de zi, centre pastorale, centre culturale etc. În sensul celor de mai sus: în biserici și lăcașe de cult, pentru a evita atingerea agheasamatarelor, li se recomandă credincioșilor să renunțe la gestul însemnării cu apă binecuvântată; la celebrarea Sfintei Liturghii, se recomandă să se renunțe la a mai da mâna cu ceilalți participanți; în acest sens, preotul celebrant va omite invitația „Dăruiți-vă pacea”, înainte de Împărtășanie în ritul latin; la celebrări liturgice și alte ocazii, în actul de venerare al diferitelor relicve – Relicva Sfintei Cruci în Postul Mare, preoții/diaconii vor binecuvânta credincioșii cu recliva, evitând contactul direct al credincioșilor cu relicvarul (prin atingere sau sărutare); înaintea fiecărei celebrări liturgice, nu doar preoții, ci și ministranții și sacristanii au obligația de a se spăla pe mâini; se recomandă ca persoanele vârstnice și cele vulnerabile din punct de vedere medical (diabet, boli cardiovasculare, respiratorii, hepatice etc), dar și cei care prezintă simptome de răceală să evite prezența în biserici și capele la momentele de rugăciune comunitară. Această categorie de credincioși mai expusă la infecții, în limita posibilităților de transmisie, poate participa la celebrările liturgice prin intermediul canalelor media catolice (Radio Maria ș.a.); preoții care efectuează vizitarea bolnavilor să ia toate măsurile de precauție, pentru ca astfel de vizite să nu poată fi surse de transmitere a unor infecții către cei vizitați; la organizarea diferitelor programe, mai ales cele care reunesc un număr mai mare de persoane – copii, tineri, vârstnici, persoane vulnerabile, să manifestăm prudență, pentru a evita expunerea persoanelor la riscurile unei îmbolnăviri. Toate aceste recomandări comunitar-liturgice se adaugă măsurilor de prevenție indicate deja de autorități: spălarea des pe mâini, cu săpun, folosirea de dezinfectat; evitarea atingerii feței cu mâinile nedezinfectate; autoizolarea și avizarea autorităților sanitare în cazul prezenței simptomelor de răceală sau a intrării în contact cu persoane bolnave”, anunță Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, președintele Comisiei pentru Operatorii Sanitari din cadrul Conferinței Episcopilor din România.