Din Maramureș, spre lumea arabă

Recent, am urmărit un documentar la TV5 Monde, în care păsările aveau rol de ambasadori fără cuvinte, într-un colț de lume cu mari tensiuni. Zburătoarele au adunat, sub aceeași cupolă, israelieni, palestinieni, iordanieni, sirieni, care nu au ținut seama de părerile liderilor și au pus de o înțelegere pentru a ocroti păsările. Splendidă împăcare sub semnul zborului. Așa mi-am amintit că noi avem aici, în Maramureș, în Baia Mare, un ambasador confirmat, care duce ca mesaj cartea în lumea arabă.

Editura Proema și Asociația Nord pentru Cooperare și Integrare și-au dat mâna pentru a deschide porți spre locuri mai puțin umblate, construind punți între lumi și inimi, punți între sentimente. Am la îndemână un convingător jurnal ilustrat, din ultimii cinci ani, care consemnează drumul cărții, cu sigla Proema, spre țări din lumea arabă, dar și aducerea, pe meleaguri românești, a unor valori, unele în premieră. Scopul acestui demers: promovarea imaginii României. Dar și consolidarea relațiilor noastre cu spații care au dat mari pilde de sfințenie și de umanism roditor.

Cred că au fost de bun augur vizitele în Maramureș ale unor personalități diplomatice, culturale și spirituale din lumea arabă. Au fost ambasadori din Irak, Regatul Hașemit al Iordaniei, Siria, Palestina. O semnătură apăsată mi s-a părut a fi prezența în Maramureș a Sanctității Sale Patriarhul Ortodox al Antiohiei și Întregului Est, Liderul Suprem al Bisericii Ortodoxe Siriace, Mor Ignatius Aphrem II. Un nume de mare rezonanță spirituală. Jurnalul, de care aminteam, este pus sub deviza: „România în lume – ima­gine, cultură, spiritualitate”. Conține și imagini cu demnitari maramureșeni în Kuweit, în Liban, în Iordania, Egipt. La această misiune de anvergură au colaborat Ministerul Afacerilor Externe și Ambasadele Arabe în România.

Din partea Maramureșului, în multe acțiuni reușite a stat și Consiliul județean. Nu uit să amintesc delegația română condusă de domnul Alexandru Peterliceanu, care a sărbătorit Centenarul României în Egipt. Pe mine m-a fascinat faptul că aproape în toate imaginile din album, personajele de anvergură au o carte în mâini. Într-un mediu distins, politico-diplomatic și academic, personajul principal a fost cartea. Este unul dintre mesajele cuceritoare într-o lume în care se cântă prohodul cărții. Editura Proema și ANCI parcă și-au propus să arate că ideile durabile, imaginile luminoase își găsesc locul între coperți. Dar au adus și lumea arabă în Maramureș.

Îmi aduc aminte de expoziția despre Damasc, de la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, despre care am scris cu emoție. Eu, vizitatorul, am luat cunoștință de cel mai vechi oraș locuit din lume, orașul simbol al tuturor religiilor. M-a încercat o lumină nevăzută numită evlavie. Ca o reverență în fața duratei. Celebra colecție „Biblioteca arabă” este unică prin profilul ei, în peisajul editorial contemporan. Nu numai distinșii diplomați, cărturari și ierarhi s-au bucurat de rodul acestei edituri, ci și eu, cititorul. Aici, de pe strada Griviței din Baia Mare, a pornit în lume „Antologia lirică” a lui Adonis, cel mai mare poet al literaturii arabe contemporane, candidat la Premiul Nobel pentru Literatură. Sau „Integrala” poetului, filozofului, prozatorului, eseistului libanez Khalil Gibran. Sunt două cărți dintre cele multe și frumoase.

În antologiile publicate în limba arabă au fost cuprinși și poeți din Maramureș. Am avut șansa să fac parte dintr-un echipaj băimărean care a fost prezent, la Chișinău, la aniversarea Centenarului Marii Uniri a României Întregite. A fost o reușită. Era Ziua Limbii Române. Făcea parte din programul Proema-ANCI. Da, din Maramureș spre lumea arabă. Dar și dinspre lumea arabă spre Maramureș, spre România. După cum se vede pe unii îi liniștesc păsările. Pe noi ne unesc cărțile, izvorâte dintr-o fântână din Maramureș. Trăim o epocă foarte complexă, de rafinament și profunzime, pe de o parte, iar pe de alta sărăcită de multă superficialitate. Cartea poate fi renăscătoare de generații inspirate de puterea cuvântului.

Mai credem în acest miracol! Cum cred și alții, și nu greșesc.