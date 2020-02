„Ne dorim ca fiecare elev să-şi cunoască specificul zonei lui” (Măriuca Verdeş)

Opţionalul de folclor iniţiat de Asociaţia Rădăcinilor Străbune (preşedinte, prof. Măriuca Verdeş) se derulează, pentru al doilea an şcolar, în unităţile de învăţământ din Maramureş. Scopul acestor ore, derulate săptămânal, este acela de dezvălui elevilor specificul zonelor folclorice în care trăiesc prin învăţarea elementelor definitorii ce ţin de port, obiceiuri, istorie, dansuri ori meşteşuguri.

• peste 10 școli au ales acest opțional

Reporter: Opţionalul de folclor „Şcoala Rădăcinilor Străbune” este din nou disponibil în oferta educaţională pentru şcolile din judeţul nostru. Care este procedura pentru unităţile de învăţământ interesate?

Măriuca VERDEŞ: Cei care au depus proiectul de încadrare mai pot opta, pe bază de voluntariat, completând “Fișa de avizare a proiectului de programă opțional folclor”. Aceasta trebuie avizată și ştampilată de către directorul şcolii doritoare și dusă, ulterior, pentru avizare la Inspectoratul Şcolar Județean Maramureș, d-nei inspector de arte Cristina Ioan.

R.: Aflat deja în al doilea an şcolar de implementare, opţionalul de folclor atrage tot mai multe cadre didactice şi, implicit, elevi. Ce se predă în cadrul acestui opţional?

M.V.: Al doilea an este unul promițător. Peste 10 școli au ales acest opțional cu câte două sau trei ore pe săptămână. Câteva din școlile doritoare sunt: Colegiul Naţional Pedagogic “Regele Ferdinand” din Sighetu Marmației, Școala Gimnazială din Vadu Izei, Școala din Băița de Sub Codru, Școala cu clasele I-VIII din Tăuții-Măgherăuș, Școala Gimnazială din Săcălășeni, Liceul Tehnologic Agricol din Seini, Şcoala Gimnazială din Bogdan Vodă, Liceul Tehnologic din Vișeu de Sus, Școala Gimnazială „Nicolae Steinhardt” Rohia – Rogoz, Şcoala Gimnazială „Vasile Lucaciu” din Şişești ş.a. În cadrul acestui opțional, ne dorim ca fiecare elev să-și cunoască specificul zonei lui, de la port, obiceiuri, istorie, până la perpetuarea dansurilor, meşteșugurilor. Ne-am propus ca acest opțional să fie aproape de noi pentru a-i încuraja să cunoască rădăcinile specifice fiecărei Țări a Maramureșului în parte.

• evaluare a evoluției pregătirii elevilor

R.: Ce impresii ai cu­les până acum din spaţiul şcolar vizavi de derularea acestui opţional?

M.V.: Dacă am început cu două școli în anul 2018, constatăm că numărul şcolilor doritoare s-a triplat, impresia este una bună.

R.: Zilele trecute, s-a organizat o şezătoare la Băiţa de sub Codru. Ce a implicat acest eveniment?

M.V.: Alături de partenerii noștri, Instituția Prefectului Județul Maramureș, Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Primăria Mu­nicipiului Sighetu Marmației, prin Muzeul Maramureșului – Sighetu Marmației, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere, Direcția Județeană pentru Cultură, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului și Episcopia Greco-Catolică de Maramureș, ne-am deplasat pentru a doua oară la școala din Băița de Sub Codru. Prima deplasare a avut loc în anul 2019, la şcolie din Călineşti și Băița de Sub Codru, fiind organizată de către prefectul de atunci, Vasile Moldovan (dir. cancelaria prefectului Angela Filip). Ca o continuare a acestei activități, ne-am deplasat în data de 18 februarie a.c., la Şcoala din Băița de Sub Codru pentru a realiza o evaluare a evoluției pregătirii elevilor în acest domeniu. Mulțumim d-nei director Blidar Crina.

• „întâlnirile noastre au făcut și fac ca tinerii să comunice mai multe între ei”

R.: Cât de mult ţi se pare că influenţează viaţa elevilor de la Colegiul Pedagogic din Sighetu Marmaţiei faptul că te ocupi, săptămânal, şi de ateliere de cusut?

M.V.: Eu cred că viața copiilor s-a schimbat în bine. Au vizitat alte județe, au învățat nu numai de la mine, ci și de la meșterii satului și nu numai diferite meșteșuguri care, sperăm, să îi ajute, pe viitor, să ducă identitatea noastră mai departe. Întâlnirile noastre săptămânale de la Colegiul Pedagogic au făcut și fac ca tinerii să comunice mai multe între ei, sunt din ce în ce mai mulți, activitățile noastre se desfășoară pe ateliere și, periodic, câte un eveniment, dorindu-ne să-i promovăm și să fim alături de ei sprijinindu-i.

R.: În cadrul unui proiect Erasmus+ derulat la Colegiul Naţional Pedagogic „Regele Ferdinand” din Sighetu Marmaţiei, elevi şi profesori au vizitat biserica greco-catolică din Călineşti-Căieni. Ce alte activităţi cu trimitere la tradiţia locală au mai experimentat musafirii?

M.V.: La sugestia lui Ovidiu Sechel, profesor de istorie la Colegiul Na­ţional Pedagogic “Regele Ferdinand” din Sighetu Marmației, am vizitat bisericuța care este inclusă în patrimoniul național, de către tinerii din Italia, Estonia, Armenia. Au continuat vizita prin satul Călinești unde, într-o gospodărie tradițională, Casa lui Iurca, au făcut pictură pe sticlă și au fost serviți cu pancove, făcute de Găzdoile Călineștiului. Proiectul în sine a avut ca temă de bază, democrația și totalitarismul după 1945.