Eliminate de campioane în optimi

Universitatea Olimpia Cluj-Napoca – AS Independenţa Baia Mare 5-1 (2-1)

AS Independenţa Baia Mare a fost eliminată din optimile Cupei României de campioana Universitatea Olimpia Cluj-Napoca, scor 5-1 (2-1), într-o partidă desfăşurată sâmbătă pe terenul sintetic de la Iclod.

Aşa cum era de aşteptat, disputa a fost la discreţia clujencelor, care au condus încă după primele 12 minute cu 2-0, prin golurile marcate de Bălăcean (9) şi Mirea (12). „Domniţele râului” au redus din diferenţă în minutul 25, atacantul Denisa Predoi relansând partida. Desprinderea decisivă a venit abia din minutul 60, Bâtea (60) şi dubla lui Bălăcean (75, 78) stabilind o calificare scontată a campioanei. • AS Independenţa Baia Mare: Szoke-Nagy (60, Iuhos) – Gavriş, Daneliuc, Pop, Ţiţu – Paştea, Buftea, Indrei, Dragoş (70, Butuza), Oneţ – Predoi. Antrenor: Liviu Ivasuc.

Rezultatele optimilor de finală: Carmen Bucureşti – AFC Fair-Play Bucureşti 8-7; Luceafărul Filiaşi – Universitatea Alexandria 0-5; Navobi Iaşi – Vulpiţele Galbene Roman 1-4; Universitatea Olimpia Cluj-Napoca – AS Independenţa Baia Mare 5-1; ACS Student Sport Alba Iulia – Piros Security Arad 1-9; Vasas Femina Odorhei – Heniu Prundu Bârgăului 1-2; Selena SN Constanţa – Universitatea Galaţi 2-3; Banat Girls – Fortuna Becicherecu Mic (marţi, 14 martie, ora 13.30).