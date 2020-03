Aceleași reguli ca-n 2019

În județul Maramureș, sînt circa 33.400 de fermieri, numărul lor scade cîte puțin în fiecare an, dar crește mărimea exploatațiilor. Fermierii care cer subvenție pe pajiști (fînețe, pășuni) trebuie să dețină și animale, minimum 0,3 UVM/ha (unități vită mare pe hectar), sau să declare că depozitează sau vînd furajele obținute prin cel puțin o cosire pe an.

Fermierii persoane fizice, asociațiile de fermieri, persoanele fizice sau persoanele juridice care dețin animale pot închiria sau concesiona pășunile sătești (comunale) de la consiliul local. O parte din subvenție va merge la bugetul local.

Se primesc bani de la stat și pentru livezile tradiționale (120-250 de pomi fructiferi pe hectar), unde iarba este cosită pentru furaj.

Fermierii din zona montană (54 de comune, orașe din Maramureș) și din zona specială (comunele Bocicoi, Călinești și Sarasău) primesc bani în plus față de cei din celelalte 19 unități administrativ teritoriale ale județului.

Fermierii sub 40 de ani capătă plăți directe mai mari cu 25%, timp de 5 ani, chiar dacă sînt agricultori persoane fizice. Părinții sînt încurajați să treacă terenurile agricole și animalele pe fiii/fiicele sub 40 de ani.

Fermerii pot vinde terenurile pe care au angajament de mediu de 5 ani, dar cumpărătorul trebuie să preia și angajamentul. În caz contrar, banii trebuie dați înapoi la APIA, pentru acea parcelă.

Cel mai important în acest an 2020 este ca fermierii să-și lucreze terenurile. Cei care le lasă nelucrate vor fi sancționați. APIA verifică dacă parcelele sînt cultivate sau nu, dacă pășunile sînt pășunate sau nu, dacă fînețele sînt cosite sau nu. Se fac 5.000 de controale pe an. Se folosesc imagini din satelit, pentru a constata dacă pășunea este invadată de vegetație fores­tieră nedorită. În 4-5-6 ani, controlul ajunge la fiecare fermier.

În Maramureș, avem 200 de fermieri mari, asociații sau composesorate care dețin suprafețe de peste 50 ha de teren agricol.

Un caz special este pășunea satelor din comuna Desești, de 1.200 ha în total, pe care Consiliul Local refuză, din anul 2013, să o dea în chirie/concesiune către fermieri sau asociații. Se pierd sume mari de bani, circa 450 euro/ha/an, bani ce trebuie folosiți pentru curățarea pășunilor, fîntîni, adăpători, umbrare, stîni, supraînsămînțări. Bugetul local pierde chiria pe cele 1.000 ha de pășune comunală, care poate fi stabilită să zicem la 50-100 euro/ha/an, deci cel puțin 50.000 de euro pe an.

În zootehnie, sprijinul cuplat se acordă fermierilor din zona de munte care cresc 5 sau mai multe vaci de lapte, iar în celelalte zone, celor care au 10 sau mai multe capete de vaci de lapte. Pentru ovine, sprijin cuplat se acordă de la 60 de oi la munte, respectiv 150 de oi la șes.

În județul Maramureș, cei mai mulți bani vin pentru pajiștile permanente, dar multe pășuni și pajiști se împăduresc, circa 8% pe an, și sînt scoase de la plată. După curățarea murilor și a tufelor, cel mai bun „erbicid” este capra. Pășunea se menține curată prin pășunare cu oile și caprele. În caz contrar, este invadată de muri, salcîmi…

Statul acordă sume mari pentru bivolițele de lapte, 187 euro/cap/an, chiar dacă gospodarul are una singură.

Bani frumoși primesc și fermierii care acceptă să facă agricultură ecologică (Măsura 11).

Cererile pentru zootehnie vor fi depuse începînd din 25 martie, cînd va fi activă aplicația pentru acești fermieri. Pînă atunci, la APIA sînt invitați fermierii care nu dețin animale, ci doar teren agricol.

Fermierii sînt sfătuiți să declare la registrul agricol situația reală. Suprafețele de teren care s-au împădurit să nu fie scrise ca „teren agricol”, sau să fie curățate de vegetația nedorită.

Ajutorul național tranzitoriu pentru bovine se acordă pentru fermierii care dețin minimum 3 vaci, respectiv minimum 50 de oi și/sau 25 de capre. Ajutorul anual este de 343 de lei pentru o vacă.