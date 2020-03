Fonduri externe nerambursabile pentru activități de reciclare a deșeurilor

Aleșii județeni, reuniți în plenul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Maramureș din luna februarie, au aprobat promovarea, în parteneriat, a proiectului „WASTE – Sound waste management as a pledge of sustainable urban development in the cities of Carpathian region – Gestionarea eficientă a deșeurilor, ca angajament de dezvoltare durabilă în orașele din regiunea Carpatică – Obiectiv Tematic 6 – Protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea”.

Consiliul Județean Maramureș, în calitate de partener, a depus cererea de finanțare și documentele însoțitoare aferente acestui proiect, în vederea accesării de fonduri externe nerambursabile prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI CBC Ungaria – Slovacia – România – Ucraina, 2014-2020. Proiectul își propune realizarea activităților de reciclare a deșeurilor pentru îndeplinirea cerințelor de mediu și reducerea poluării în orașele din regiunea aplicantului lider, Ivano – Frankivsk, Ucraina, respectiv activități de conștientizare privind colectarea selectivă. Printre aceste activități de conștientizare se numără întâlniri tematice cu reprezentanții fiecărui UAT din județ, promovarea acțiunilor în școlile gimnaziale din județ, elaborarea de pliante informative privind colectarea selectivă, dar și alte inițiative care servesc acestui scop.

În cazul obținerii deciziei de finanțare, CJ Maramureș va accesa fonduri externe în valoare de 440.000 euro, urmând să suporte o cofinanțare cu echivalentul în lei a sumei de 22.000 euro, reprezentând 5% din valoarea eligibilă a bugetului proiectului aferent județului Maramureș.

Șeful administrației județene a subliniat că acest proiect este cu atât mai important cu cât completează demersurile județului Maramureș în ceea ce privește Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor. „Acest proiect vine în completarea a ceea ce se întâmplă în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor, una dintre direcțiile principale ale componentei de dezvoltare a bugetului județului Maramureș pentru anul 2020. Continuarea și finalizarea Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor, cu cele două componente, cea de colectare și cea de depozitare și operare, constituie unul dintre proiectele primordiale prevăzute pentru investițiile CJ Maramureș în acest an. În ceea ce privește colectarea, lucrurile stau foarte bine, procedurile de achiziție publică pentru identificarea operatorilor fiind finalizate.”