Canonul cel Mare la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare

Luni, 2 martie 2020, de la ora 17,00, prima zi a Postului Mare, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramurerșului și Sătmarului, a oficiat Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea unui mare sobor de preoți.

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial și mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Pr. Vasile Botiș, slujitor al Catedralei Episcopale, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gheorghe Paul, prodecanul Facultății de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, de la Domeniul Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” a UTC Nord, Pr. Prof. Dr. Claudiu Pop, de la Seminarul Telogic, slujitorii Catdralei: Pr. Florin Hoban, inspector școlar pentru religie, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, Pr. Florin Bălan, Pr. Adrian Morar.

Răspunsurile la Slujba Canonului cel Mare au fost date de strana Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” împreună cu studenți teologi de la Domeniul Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” și de strana din stânga, unde au cântat Grupul Bizantin „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului și elevi de la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, dirijați de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

La finalul rugăciunilor, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a rostit o meditație despre Sfântul Andrei Criteanul și Canonul de pocăință pe care l-a scris pentru Postul Mare:

„A început călătoria noastră duhovnicească și urcușul nostru spre praznicul cel mare și sfânt al Învierii Domnului, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. În această perioadă Biserica are o rânduială cu totul și cu totul deosebită, deoarece primele patru zile sunt pline de încărcătură duhovnicească, în aceste zile, la ceas de seară, săvârșindu-se slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, pentru că de când am intrat în Catedrala noastră Episcopală, din 2003, elevii seminariști și studenții teologi au făcut serile duhovnicești în Catedrală. Aceste prime zile din prima săptămână a Postului sunt în primul rând pentru ei. Este o săptămână duhovnicească integrală și fiecare seară este una dohovnicească. De aceea, părinții, începând cu noi, Arhiereii, sunt programați ca unul dintre ei să rostească un scurt cuvânt, o scurtă meditație pentru a desăvârși rugăciunea și cântarea noastră în comun la slujba Canonului cel Mare. Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul pe care în fiecare an Biserica îl aduce ca pe o perlă duhovnicească, ca pe un nestemat neprețuit în fața credincioșilor, în inima și sufletul lor, este o slujbă de profundă pocăință. El a fost alcătuit de Sfântul Andrei al Cretei sau Criteanul, așa cum îi spune și numele, un mare imnograf, un Episcop al Bisericii, un mare Ierarh, care a trăit la sfârșitul secolului al VII-lea și începutul secolului al VIII-lea. S-a născut în Damasc, în Siria însângerată de astăzi și lovită atât de cumplit de uneltirile văzuților și nevăzuților vrăjmași, pentru că Siria este locul unde, pentru prima dată, creștinii s-au numit sfinți și pentru că Sirian și Damascul sunt legate de convertirea celui mai luminat dintre Sfinții Apostoli, Sfântul Apostol Pavel, care este socotit Apostolul neamurilor. Și pentru că Sirian are cele mai neprețuite situri și vestigii creștine.”

