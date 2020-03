Europa de pe ulița noastră

Suntem în anul când se vor alege primarii și parlamentarii. Morișca guvernelor ne îmbată de cap. Vor puterea, dar nu prea ne spun ce vor să facă cu ea. Noi o vrem în folosul celor care le dau votul. Unii piaptănă gazonul, alții fac arestări, cei mai mulți sunt timorați de frica coronavirusului. Pe acest fond, și marile întruniri electorale sunt sub semnul întrebării. Delicată împrejurare, deoarece, într-un fel, campania pentru putere a început. Așa că m-am gândit, până se vor așeza spaimele, să mă folosesc de realitățile din primării, pentru a vedea ce este bine, dar mai ales ce lipsește din administrațiile locale. Cum nu mă erijez în agent electoral, voi ocoli numele și localitatea, și voi insista pe nevoile oamenilor. Un domn primar, din vestul județului nostru, crede în informatizare, pentru a evita maldărul de hârtii pentru documentații. Mai ales pentru fonduri europene.

A crescut fantastic birocrația. Fiecare guvern a mai adăugat câteva foi la dosar. Trebuie să dai mai multe declarații, situații de plată până la recepția finală. Dar până la recepție, este drum lung. Omul nostru este supărat pe faptul că toate partidele politice sunt extrem de săritoare în campania electorală, dar după ce trece furtuna nu te mai cunoaște nimeni. Nici cei din partidul din care faci parte. Umbli pe la uși, ți se fac promisiuni, apoi îți scoate un tabel în care se arată că bugetul este subțire. Descurcă-te! Pe oameni nu-i convinge șeful de partid, ci ceea ce faci pentru ei, spune primarul.

Omul din fața mea se lovește de o realitate căreia noi nu-i sesizăm detaliile. De pildă, parlamentarii își dau cu părerea, votează legi, multe dintre ele aeriene, apoi constată că nu se pot aplica. Și se așază praful și pe sufletul satelor. Este o problemă foarte serioasă. Nu se culeg stări de fapt din țară, care dor, iar oamenii nu știu cui să se adreseze. Merg la primar, iar acesta este, de cele mai multe ori, încurcat tocmai în legi. Spunea interlocutorul meu că a avut mare speranță în tineri bine pregătiți. Mai ales pentru a întocmi proiecte europene. Și-ar fi dorit o facultate care să instruiască tineri pentru a se descurca în stufărișul de documente. Acești tineri isteți ar fi adus, cu mai multă eficiență, Europa pe ulița noastră.

Da, doar acești tineri învățați pot mișca primăriile, cu mai mult folos, spre fonduri europene. Ici, colo se mai face Europă prin satele noastre. Toată lumea știe că zona aceasta este în suferință, dar nimeni nu face mare lucru. Apoi mă duce, domn primar, pe coridoarele ministerelor. Unde durează foarte mult verificarea proiectelor. Acum, cu restructurarea guvernului, s-au încurcat multe dosare prin diferite sertare.

Abordăm și o altă durere a satelor, lipsa acută de meseriași. Faci apel la firme simandicoase de prin orașe, care au prețuri piperate. Și nu vin pentru lucruri mărunte. Cred că este nevoie urgentă de școli profesionale. Vorbim foarte frumos, sub semnul urgenței, despre salvarea satului românesc. Dar trebuie salvați oamenii lui. Adică tinerii, care pot realiza stabilitatea comunității. Trebuie ajutați, să le oferi condiții să rămână aici. De vorbe ne-am săturat. Și eu, dar și interlocutorul meu. Care a făcut, cât a fost posibil, câte ceva pentru cei care l-au ales. Este aproape de consătenii lui, caută să le rezolve problemele. Își aduce aminte de fenomenul POSDRU. S-au cheltuit miliarde de euro și pentru cursuri de calificare. Unde sunt acei oameni? Departe de țară.

Ne lipsește coerența în proiectele multor sate. Da, domnule primar, din dialogul nostru am reținut aceste aspecte, pe care le întîlnim în multe locuri. Cunosc cât de greoi este drumul pentru acordarea titlului de proprietate. În Maramureș, sunt mii de dosare care zac sub semnul indiferenței, al amânării nejustificate. Omul așteaptă, privește spre orizontul dinspre care ar putea răsări soarele. Dacă tot am adus în discuție numele continentului pe care suntem așezați, doream a spune că, pentru mine, spiritul european înseamnă civilizație și muncă. Și banii cuveniți nouă, din acordurile Uniunii. Așa cred că poate veni Europa pe ulița noastră. Credința în valorile noastre, în cultură, omenie le avem la îndemână. Trebuie ținute în viață. Oricum, și lumea românească se schimbă. Primăriile au mare rol important pentru a păstra înfățișarea satului, apropiată de spiritul nostru. Dar fiecare generație cu icoana ei.