Evenimentele care ne înconjoară, în ultima vreme agită țări și continente. Coronavirusul este tratat de la sfidare până la frică. Dacă pentru unii este o bagatelă, rigoarea și măsurile din multe state nu ne lasă indiferenți. Am văzut români care mergeau în Italia ca la defilare, nepăsători, deoarece „acolo câștigă bani ca lumea”, cum afirma ritos unul în aeroport. Autorități din state, prin care bântuie fantoma nevăzută, sunt cât se poate de responsabile. Îngrijorate de acest pericol de luat în seamă. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății, ministrul sănătății din Germania, președintele american și alți lideri au o atitudine care nu aduce liniște. Tocmai de aceea, atitudinea unora dintre noi, cu reflexe mioritice de genul: „seninătatea în fața morții,” ar trebui matur chibzuită.

Nu panica este soluția, dar indiferența te pune pe gânduri. Apoi criza migranților, declanșată sever în aceste zile, este un fenomen cu adevărat răscolitor. Cu efecte pe termen lung. Turcia a deschis porțile, năpăstuiților sorții, spre Europa. Mulți sirieni, și nu numai, au ajuns la granițele Greciei și Bulgariei. Un demnitar turc a prezentat, în urmă cu două zile, o hartă a traseului refugiaților, care vor trece prin inima României spre Vest. Aflăm de la turci, nu de la români. Guvernul nostru, care Guvern?, nu are nici o poziție? Sunt refugiați de război. Cine răspunde de acest conflict care dislocă milioane de oameni? L-am auzit pe un refugiat spunând: “Nu România, vrem o țară mai bună!” Se vede că și sărăcia are noroc.

La noi nu s-a încheiat aventura anticipatelor. Se proiectează un guvern interimar până la toamnă. Morișca improvizației politice nu ține seama de consecințe. Zadarnic țara așteaptă decizii ferme. Cine să le ia? Guvernele se schimbă pentru a dobândi puterea. Pentru noi sau pentru ei? Domnul Orban Ludovic, fost premier prin două rămășaguri politice, ne ceartă că nu înțelegem esența democrației. Adică, spune el, democrația presupune alegeri. Da, tocmai a descoperit lampa cu petrol. Eu am citit că interimatul prelungit se numește criză politică. În asemenea condiții, partenerii din NATO și Uniunea Europeană nu tratează cu seriozitate guverne interimare, ușor schimbabile. Chiar nu le pasă? Se împart banii europeni, pentru viitorul exercițiu financiar. Cine ne ia în seamă cu improvizații? Mai ales că, recent, europenii au încercat să se pună de acord în privința bugetului comun. Un nou fiasco.

Chiar sunt atât de pătimași (cuvânt blând) oamenii politici de la noi, după trei decenii de democrație, încât nu pot cădea de acord asupra unui Guvern al României, care să aibă putere de negociere pentru binele țării? Să dea legi drepte și bune pentru români. În foșgăiala asta politică nici puținul bine nu se vede. Liberalii așteaptă puterea deplină, social-democrații au intrat în degringoladă. Și-au amânat Congresul, nu numai din cauza virusului, s-au împărțit în tabere, care se suspectează de trădare. Au probleme în interiorul partidului. După episodul Dragnea, cu păcatele lui, pesediștii nu au reușit să-și afle un lider ascultat. Ciolacu este un personaj ezitant. Unii dintre ei sunt puși sub presiune, se fac arestări, care invocă grave fapte de corupție.

Un comentator, apropiat de liberali, susține că oamenii lui Orban din guvern au căutat prin sertare și au aflat nereguli. Se anunță și alte lovituri. După spectacolul politico-electoral, din aceste zile, s-ar părea că liberalii s-ar alege cu un guvern interimar. Se petrec audieri. PSD-ul pare mulțumit, în calculele lui, mizând pe erodarea liberală, jubilând pe neputința de a duce la bun sfârșit legile date de social-democrați. Ați uitat cine a propus majorarea pensiilor din septembrie? Este castana fierbinte din mâna liberală. Este o țară, absolut, neclară. Cine mai vorbește de proiecte naționale. De la autostrăzi, la infrastructura din transporturi, despre învățământ și sănătate. Dar despre cultură?

Cetățeanul, care sunt, crede că România are nevoie de un guvern stabil, valid, cu puteri depline. Capabil de a asigura situațiile de urgență: coronavirusul, asaltul migranților, problema burselor. Că noi ne folosim de lei, dar ne raportăm la euro și dolar. Și președintele țării trece printr-o criză, la nivel politic. Cu puterea secătuită a Parlamentului, cu guverne interimare el este omul politic la zilei. De unul singur, în condițiile democrației noastre, puterea nu-l prea ajută. Puneți țara în rând cu lumea! Că o să aveți nevoie de noi, în acest an, la urne. Morișca improvizației nu vă este, multora, de folos. Dar știu, sigur, este în defavoarea țării.