Vocea MERITO

Premierea Proiectului „Visuri în troler”, Ed. I, un proiect MERITO Maramureș, a avut loc în prima zi a Forumului, în 21 februarie. Proiectul și-a propus promovarea valorilor morale (prietenie, familie, modestie, bunătate, compasiune etc.), spirituale (principii, suferință, sacrificiu etc.), sociale (multiculturalitate, toleranță, solidaritate, apartenență națională, voluntariat) estetice etc. – valori pe care orice tânăr, la absolvirea studiilor, le „pune” în valiza lui personală și le duce mai departe în viață, în căutarea dezideratului personal. Astfel, am avut 12 proiecte premiate (24 de elevi și 12 profesori) din Școala Primară, Gimnazială și Liceu (Vișeu de Sus, Fărcașa, Recea, Baia Mare). Mulțumim partenerilor noștri care au asigurat premierea participanților – Print­masters, One-it, Editura Publica și Editura Art. (Tatiana Cauni, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare – profesor MERITO)