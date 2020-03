În Șișești • Utilitățile, introduse pe sub trotuare

Introducerea rețelelor de utilități în comuna Șișești reprezintă o problemă pentru autoritățile locale. Sătenii vor gaz, apă, canalizare, însă realizarea acestora necesită mulți bani. Pe lângă asta primăria mai întâmpină greutăți și din cauza drumului județean reabilitat Baia Sprie – Bârsana, care traversează comuna, dar de care nu se poate atinge nimeni, deoarece este încă în garanție.

În consecință, s-au căutat soluții astfel încât să se poată introduce rețelele de utilități. Ioan Mircea Tentiș, primarul comunei, a explicat: „Am avut o întâlnire, în urmă cu puțină vreme, cu toți factorii decizionali, iar la propunerea mea am agreat ideea să spargem șanțul drumului județean și să realizăm o rigolă carosabilă de-a lungul drumului, de la Șurdești până la Baia Sprie, cam 10 km, și să facem trotuare pe partea rămasă până la gardurile oamenilor. Nu există nici trotuare de-a lungul drumului, iar să circul pe jos este o adevărată aventură. Sub trotuare vor fi introduse rețelele de utilități. Urmează să elaborăm cele două studii de fezabilitate, la gaz și canalizare. La apă suntem deja finanțați. Am înțeles de la Guvern că începând cu data de 15 mai, până în decembrie, vom putea depune proiect pentru gaz. Practic, vor fi trei lucrări: o aducțiune de gaz, în cuantum de aproximativ 5 milioane de euro, o rețea de canalizare la care încă nu am estimat valoarea și o lucrare de trotuare și rigole carosabile, de-a lungul drumului județean care se ridică la circa 6 milioane de lei”. Rețeaua de apă va fi construită de societatea Vital, în al cărei mare proiect intră și comuna Șișești.