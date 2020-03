Medic: „Analizele din timpul sarcinii reduc cu 80% riscul de a avea un copil bolnav”

Orice femeie însărcinată sau care și-a planificat o sarcină își dorește să aibă un copil sănătos, dar uneori părinții amână vizitele la medic din cauza costurilor, care li se par prea mari, fără a le pune în balanță cu stresul și costurile implicate de eventualitatea aducerii pe lume a unui copil cu probleme grave de sănătate. Acesta este motivul pentru care medicii atrag atenția că investigaţiile medicale din timpul sarcinii reduc cu 80% riscul de a avea un copil bolnav! Potrivit Dr. Erghin Hagicalil, specialist în Obstretică Ginecologie al Clinicii Eva Medical, primele analize detaliate ale mamei sunt necesare în primul trimestru de sarcină, apoi trebuie repetate în trimestrele ll şi lll de sarcină. Iată ce investigaţii trebuie făcute şi ce rol au.

Trimestrul I

Consultația și analizele

Consultația reprezintă primă întâlnire a viitoarei mămici cu medicul ginecolog și este urmată de o serie de analize prin care pacienta și medicul se asigură că mama nu are o problemă de sănătate care ar putea afecta evoluția sarcinii și starea fătului: analize de sânge care atestă absența anemiei și a problemelor de coagulare (hemoleucograma completă, coagulograma), analize care evaluează funcția ficatului și rinichilor (transaminaze, uree, creatinină, acid uric, profil lipidic, glicemie) precum și dozări hormonale.

”Este foarte important să fie evaluată prezența sau absența imunizării pentru anumite infecții care pot avea efecte nedorite asupra ma­mei sau a fătului, precum: profil TORCH, screening pentru hepatita B și C, HIV, VDRL, precum și examen complet al secreției vaginale, sumarul de urină și urocultura). Nu în ultimul rând trebuie determinate grupele de sânge ale mamei și tatălui, iar în funcție de anamneză este posibil să mai fie prescrise și alte analize suplimentare”, explică Dr. Erghin Hagicalil, specialist în Obstretică Ginecologie al Eva Medical.

Daca RH-ul e negativ, trebuie investigat şi tatăl. În cazul în care acesta are RH pozitiv, există riscul pierderii de sarcină, dar cu ajutorul unui vaccin problema se poate rezolva. Dacă RH-ul tatălui e negativ, nu este nevoie de tratament.

Examenul Babeş-Papanicolau se face pentru identificarea modificărilor celulare anormale de la nivelul cervixului şi pentru depistarea cancerului de col uterin.

RBW (VDRL,THPA) sunt testele care depistează sifilisul, o boală care poate provoca avort spontan şi care necesită tratament şi supraveghere medicală strictă.

Dublu-testul se realizează între săptămânile 11 și 14, pentru depistarea riscului anomaliilor genetice pentru Sindromul Down.

Amniocenteza din primul trimestru de sarcină poate descoperi la copil existenţa sindromului Down. Analiza este solicitată de medic, în cazul în care, după interpretarea analizelor generale, suspectează o problemă. Această investigaţie poate diagnostica foarte precis afecţiunile genetice.

Ecografia

Prima ecografie este, de asemenea, extrem de importantă, deoarece confirmă sarcina, viabilitatea embrionului și stabilește vârsta gestațională și se realizează începând cu săptămâna 6.

”A doua și cea mai importantă ecografie, efectuată în săptămânile 11-13 de sarcină, reprezintă morfologia de prim trimestru și verifică dacă este corectă conformația fătului și poate depista unele anomalii majore de structură ale acestuia”, subliniază Dr. Hagicalil.

Trimestrul II

Ecografia de morfologie fetală

În al doilea trimestru de sarcină, dezvoltarea fătului este rapidă, iar cu ajutorul unei ecografii de morfologie fetală, realizată între săptămânile 21 și 23, se poate stabili sexul bebelușului, se apreciază structura și dezvoltarea organelor, lichidul amniotic, mărimea și localizarea placentei, colul uterin, precum și circulația la nivelul cordonului ombilical și arterelor uterine materne. Procedura poate releva anomaliile fetale cu o precizie de aproximativ 60%.

Măsurarea tensiunii arteriale

Măsurarea tensiunii arteriale poate depista prezența hipertensiunii gestaționale.

Analizele de sânge

Este indicată măsurarea nivelului hemoglobinei şi al celui de leucocite, chiar dacă s-a efectuat și în primul trimestru – Hemoleucograma (HGL şi VSH) -, aceasta având rolul de a depista o eventuală anemie şi, respectiv, existenţa unei infecţii. Aceste afecţiuni trebuie tratate, pentru că pot afecta dezvoltarea fătului şi sănătatea mamei.

Transaminazele (TGP şi TGO) arată dacă ficatul funcţionează normal.

Colesterolul si trigliceridele trebuie măsurate pentru a fi impuse eventuale restricţii alimentare.

Creatinina şi urea verifică funcţia rinichilor, ca şi urocultura sau sumarul de urină. Aceasta din urmă mai este importantă pentru depistarea glucozei în sânge (semn de diabet) şi pentru diagnosticarea preeclampsiei, o complicaţie a sarcinii care le poate afecta pe gravide în cel de-al treilea trimestru de sarcină.

Glicemia reflectă cantitatea de glucoză din sânge şi arată dacă există riscul ca mama să facă diabet gestaţional.

Calcemia este, de asemenea, foarte importantă pentru dezvoltarea normală a bebeluşului, dar şi pentru sănătatea mamei.

Trimestrul III

Ecografia

Cu ajutorul ecografiei fetale cu biometrie realizată în a 32-a săptămână de sarcină, medicul specialist examinează poziţia placentei şi a cordonului ombilical, evaluează dimensiunile și greutatea fătului și poate depista anomalii cardiace minore sau anomalii ale sistemelor nervos central ori musculo-scheletal.

Examenul Doppler

Examenul Doppler este o investigație care măsoară fluxul sangvin în anumite regiuni anatomice ale fătului, pentru a depista eventuale blocaje pe vasele de sânge, care ar putea împiedica oxigenarea normală a bebelușului.

Analize

Și în trimestrul III este obligatorie repetarea unor examene medicale efectuate și în primele două trimestre de sarcină, în funcție de valorile obținute anterior. Printre testele obligatorii mai sunt: anemia, examenul de urină și examenul bacteriologic de secreție vaginală.