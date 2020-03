Cărarea pe arătură

Avem preocupări care ne rețin atenția! Politicienii nu s-au hotărât cu alegerile anticipate, poluarea ne taie respirația, coronavirusul este în vogă, Maramureșul este fruntaș la tăieri ilegale de păduri, liberalii, în frunte cu președintele țării, plantează puieți la televizor. Probleme serioase! Între timp, la Hotel Cișmigiu din București a avut loc o lansare de carte, semnată de Iurie Roșca, cameleonul trist al politicii românești din Basarabia. Cartea „Interesul național ca modus vivendi” s-a constituit într-un prilej de a face cunoscute câteva idei promovate de propaganda Estului. Timp de două ore, Iurie Roșca și invitații au țesut o lungă poveste despre o realitate alternativă, în care Lumea trece printr-un război nevăzut, iar liderul rus, Vladimir Putin, este un cruciat.

Printre invitați s-au numărat nume cunoscute din politica românească: Adrian Severin, fost ministru de externe, Gelu Voican Voiculescu, revoluționarul Revoluției nelămurite, Dragoș Dumitru, fost deputat al Partidului România Mare, Cătălin Chelaru, fiul generalului Mircea Chelaru, ultimul președinte al PUNR, Mariana Heroiu, editoarea cărților lui Al. Dughin, un doctorand în Filosofie preocupat de filiera rusă. Doamna Georgiana Arsene, proaspăta nevastă a lui Gelu Voican, a citat din liderul rus: „Uneori este necesar să rămâi singur, pentru a dovedi că ai dreptate.” Doamna Georgiana este angajată la Sputnik Moldova, un canal de propagandă al Kremlinului.

Mulțumesc confratelui George Cristescu, care ne-a transmis, fără patimi, de la fața locului. Așa am aflat că a intervenit, în discuții, Adrian Severin, care a spus: „Nu putem respinge o integrare într-o cultură mai vastă și nu ne putem refugia în Orient (nu Occident?- n.n.), chiar dacă ne oferă atuuri. Trebuie să ne găsim propria noastră identitate, să ne găsim un loc în lumea asta globalizată, care nu va fi o lume americană, și să facem asta nu neapărat apelând la trecut,” a propus fostul ministru de externe al României. Politologul Bogdan Duică a explicat celor prezenți cum există mai multe tipuri de națiune – națiunea lingvistică, națiunea istorică, națiunea civică, fiind contrariat de spiritul unionist.

Apoi a intervenit autorul cărții, Iurie Roșca: „Nu înțeleg de ce atâta suferință că sunt două țări românești. Sunt mai multe țări germane. Și dacă ne gândim, numai Hitler a vrut să facă o singură națiune din țările germane și a fost înfrânt,” a spus el. Nu s-a dat în lături să afirme că România s-a despărțit de Basarabia când a ales traseul euroatlantic. Faptul că România este în Uniunea Europeană și în NATO, a spus Roșca, presupune din oficiu renunțarea la Republica Moldova. Afirmă în capitala țării noastre că România Mare este o lozincă.

Mă cutremură afirmațiile celui care a intrat în politica Basarabiei ca unionist. Vă fac o mărturisire. În timpul războiului de pe Nistru am avut ideea de a aduce, în Maramureș, copii din zona de conflict. Atunci colegii și-au asumat, din plin, aventura. Și mulți oameni de afaceri băimăreni. Așa am ajuns la Chișinău, dimpreună cu colegul Vasile Iluț. Aveam o recomandare pentru premierul Mircea Druc. Dar la sediul Frontului Popular l-am aflat doar pe Iurie Roșca. Îi spun scopul vizitei. În loc să ne sprijine să ajungem pe linia frontului, să aducem în Maramureș copii loviți de soartă, ne-a îndrumat spre o tabără de pionieri de lângă Chișinău. Evident, am refuzat. Ne-a fost de folos Natalia Pascal, secretara Frontului, care a luat legătura cu așezarea Vadu lui Vodă, afectată serios de conflict.

De atunci, Iurie Roșca mi s-a părut un personaj imprevizibil. Roșca a fost vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova și vicepremier al guvernului. A obținut popularitatea politică afirmându-se ca unionist, promotor al unirii Basarabiei cu România. Acum susține tocmai contrariul. Acum, la Chișinău, Iurie Roșca este perceput ca un trădător al unionismului. El este cel care l-a adus la putere pe Vladimir Voronin, președintele cu fața spre Kremlin. Alexander Dughin, sfătuitorul lui Putin, este de părere că Roșca este prietenul Rusiei și un promotor activ al identității moldovenești. Nu uit că Dughin, în urmă cu șapte ani, a fost la București, unde s-a întâlnit cu Adrian Năstase, cu care a discutat „posibile scenarii legate de viitoarea configurație geostrategică a lumii.”

E bine să știm că publicația Sputnik este vocea Moscovei în limba română, la Chișinău. Pentru cei care mai credem în unirea Basarabiei cu România, Iurie Roșca a luat-o pe arătură. Mărturisesc că sunt un admirator al culturii ruse, al poporului ce ni l-a dat pe Tolstoi, dar sunt atent la ce nu face bine poporului român.